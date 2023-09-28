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Gençlere indirimli ‘cep’te 31 seçenek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, üniversiteli gençlere cep telefonu ve bilgisayar alımında 5.500 liraya kadar teknoloji desteği verileceğinin açıklamasının ardından detaylar belli oldu. 7 milyon üniversiteli, Türkiye’de üretimi yapılan 31 telefon modelinden faydalanacak.

Nur Banu Aras
04:00 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından üniversite öğrencileri için teknolojik cihaz müjdesi vermişti. Açıklamaya göre, örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayar için 5 bin 500 TL'ye kadar destek sağlanacak.

AÇIK ÖĞRETİMDEKİLER YARARLANAMIYACAK

Destek, Türkiye'de üretimi yapılan 31 telefon modelini kapsayacak. Uygulamadan sadece, örgün öğretimde okuyan öğrenciler yararlanacak. Desteğin nasıl olacağı önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yer alacak.

Kampanya yaklaşık 7 milyon üniversite öğrencisini ilgilendirecek. Örgün öğretimde okuyan üniversite öğrencilerinin yaralanacağı uygulamaya yaş sınırı getirilmesi bekleniyor.

VERGİDEN MUAF TUTULACAK

Bir defaya mahsus olacak uygulamada üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler de yararlanabilecek. Cari açık göz önünde bulundurularak yapılan çalışmada, Türkiye'de üretilen cihazlar vergi muafiyetiyle üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus satılacak. Cihazlar 2 yıl boyunca başka bir numarada kullanılamayacak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından izleme yapılacak. Destek, Türkiye'de üretimi yapılan 31 telefon modelini kapsayacak. Türkiye’de Samsung başta olmak üzere 13 yerli ve yabancı marka üretim yapıyor.

İşte o modeller

Türkiye’de üretilen bazı akıllı telefon marka ve modelleri şunlar:

SAMSUNG: A04, A13, A14, A23, A24, M13, M14, M23, M33, XIAOMI (REDMI): 12C, 10, 12, NOTE 12, GENERAL MOBILE: GM 22 S, GM 22 Pro, GM 23, GM 23 SE, GM 24 Pro, REEDER: S23 PRO MAX OMIX: X3, X5, X400, X600, X700, CASPER (VİA) : Via M30, Via M30 Plus, Via X30 Plus, Via X30, Via M35, Via F30, F30 Plus



#Ekonomi
#Telefon
#Öğrenci
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