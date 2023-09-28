Gençlere indirimli ‘cep’te 31 seçenek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından üniversite öğrencileri için teknolojik cihaz müjdesi vermişti. Açıklamaya göre, örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayar için 5 bin 500 TL'ye kadar destek sağlanacak.

Bir defaya mahsus olacak uygulamada üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler de yararlanabilecek. Cari açık göz önünde bulundurularak yapılan çalışmada, Türkiye'de üretilen cihazlar vergi muafiyetiyle üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus satılacak. Cihazlar 2 yıl boyunca başka bir numarada kullanılamayacak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından izleme yapılacak. Destek, Türkiye'de üretimi yapılan 31 telefon modelini kapsayacak. Türkiye’de Samsung başta olmak üzere 13 yerli ve yabancı marka üretim yapıyor.