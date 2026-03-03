Yeni Şafak
Gerald Ford’da isyan çıkmış: Arızanın sebebi tuvalete atılan atletler

04:003/03/2026, Salı
İran saldırısına katılmak için Venezuela’dan Doğu Akdeniz’e gelen ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un Girit’te birkaç gün zorunlu mola vermesine neden olan tuvalet arızasının askerlerin isyanından kaynaklandığı iddia ediliyor.

Normalde uçak gemisinde 6 ayda bir personel değişimi oluyor. Ancak Venezuela açıklarında görev yapan gemi, bu kez personel değişimi yapamadan Akdeniz’e yönlendirildi.

ATLETLER TIKADI

Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, duruma tepki gösteren askerler gemide isyan çıkardı. Atletlerini tuvaletlere atarak vakumlu tuvaletlerin tıkanmasına neden oldu. Dünyanın en büyük uçak gemisi olan 13 milyar dolar değerindeki Gerald R. Ford, tuvalet arızası nedeniyle Girit Adası’ndaki Suda Deniz Üssü’ne demirlemiş, arıza giderildikten sonra 26 Şubat’ta İsrail’e doğru yola çıkabilmişti.

650 TUVALET VAR

4 bin 600’den fazla personelin görev yaptığı gemide 650 tuvalet bulunuyor. Daha önce de kanalizasyon arızası veren gemideki son kriz ise askerlerin isyanından kaynaklandı. ABD basınında yer alan haberlerde tuvaletlerin yaklaşık yüzde 80’inin tıkandığı bilgisi yer almıştı.



