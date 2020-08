Giresun haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son durumu paylaştı, can kaybı 10'a yükseldi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Giresun'da can kaybımız 10 oldu Giresun'da geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinin ardından acı haberler gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selin ardından arama kurtarma çalışmalarına ilişkin, "Şu anda can kaybı sayımız 10 oldu, Allah rahmet eylesin. 5 kişinin arama kurtarma çalışması devam ediyor, bulana kadar da devam inşallah" dedi.

Haber Merkezi 30 Ağustos 2020, 11:54 Son Güncelleme: 30 Ağustos 2020, 12:31 AA