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Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Giresunda can kaybımız 10 oldu
GİRESUN

Giresun haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son durumu paylaştı, can kaybı 10'a yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Giresun'da can kaybımız 10 oldu

Giresun'da geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinin ardından acı haberler gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selin ardından arama kurtarma çalışmalarına ilişkin, "Şu anda can kaybı sayımız 10 oldu, Allah rahmet eylesin. 5 kişinin arama kurtarma çalışması devam ediyor, bulana kadar da devam inşallah" dedi.

Haber Merkezi AA
Giresun'da kayıplar aranıyor, yaralar sarılıyor.
Giresun'da kayıplar aranıyor, yaralar sarılıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü Tirebolu ilçesindeki Harşit Çayı kenarında gazetecilere yaptığı açıklamada, resmi ve sivil herkesin büyük gayret göstererek çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin bir an bile boş durmadıklarını belirten Soylu, "Ellerindeki bütün teknolojik imkanlar yani helikopterler, sahil güvenlik deniz aramaları, buradaki arama kurtarma ekiplerimiz, hepsi büyük bir gayretin içerisindeler." diye konuştu.

  • Bakan Soylu, "Şu anda can kaybı sayımız 10 oldu, Allah rahmet eylesin. Şu anda 5 kişinin arama kurtarma çalışması devam ediyor, bulana kadar da devam inşallah." ifadelerini kullandı.

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