Göçük altında kalan şantiye müdürü 21 gündür aranıyor

Maden sahasında çalışma yapıldığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle göçük oluştu.

Madendeki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgede, Yıldırım için arama çalışmaları, AFAD, jandarma asayiş timi, komando timi ve UMKE olmak üzere toplamda 39 personel ile 21 gündür sürüyor.