'Gramer kitabı' yazan liseli genç İspanyollara ve Latin Amerikalılara 'online' Türkçe öğretiyor: Tarih dizileri yabancıların ilgisini arttırdı

Trabzonlu bir ailenin en büyük çocuğu olarak Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dünyaya gelen Bilal Özyüksel, ilk ve ortaokulu bu ilçede okuduktan sonra lise eğitimi için İstanbul'a geldi.

İspanyolca eğitim veren Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni kazanan Özyüksel, dil hazırlık sınıfını tamamlayarak İspanyolcayı ilerletti ve bu dilde tercüme yapabilecek seviyeye geldi.

İspanyolcayı ileri seviyede öğrenmek için internetten konuşacak birilerini arayan Özyüksel, bu sırada Latin Amerikalıların ve İspanyolların Türkçeye olan ilgisini fark etti. Bunun üzerine "Türkçe öğren" manasına gelen "https://aprenderturco.com/" isimli bir internet sitesi kuran Bilal Özyüksel, burada ana dili İspanyolca olanlara Türkçe öğretmeye yönelik materyaller yayınlamaya başladı. Özyüksel, yaptığı özel ve grup derslerinin tamamını sitesine de koydu.

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Liseli gencin bu çalışmasını fark eden Latin Amerikalılar ve İspanyollar, bu siteye girerek sıfırdan ileri seviyeye kadar Türkçe dersleri dinleyebiliyor, alıştırma yapabiliyor. Sistem bu alıştırmaların doğru ve yanlışlarını kontrol ederek öğrenciye bilgi veriyor. İsteyenler daha sonra Özyüksel'e anlamadıkları konular hakkında soru sorabiliyor.

AA

Sosyal medyadaki dersleri yoğun ilgi gördü

Bununla yetinmeyen Özyüksel, Instagram'dan da Latin Amerikalılara ve İspanyollara Türkçe öğretmek amacıyla "Aprender Turco" isminde bir hesap açtı. Daha önce böyle bir çalışma yapılmadığı için Özyüksel'in hesabı da yoğun ilgi gördü. Çok sayıda kişi Türkçe öğrenmek için çevrim içi özel ders talebinde bulundu.

Özyüksel'in öğrencileri arasında 25 yaşında olan da 70 yaşında olan da var.

Liseli genç ayrıca İspanyolca bir Türkçe gramer kitabı da yazdı. Tercüme edilmeden, dünyada ilk defa İspanyolca yazılmış bir Türkçe gramer kitabı olan bu eser Amazon üzerinden yakın zamanda satılmaya başlanacak.

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"Tarihi Türk dizilerinin etkisi büyük"

Lise öğrencisi 17 yaşındaki Muhammed Bilal Özyüksel, İspanyolcasını geliştirmek için internet üzerinden pratik yapabileceği birilerini ararken Latin Amerikalıların Türkçeye olan ilgisini fark ettiğini söyledi.

Başta TRT'de yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" ve "Payitaht "olmak üzere diğer Türk dizilerinin de Türkçeye ve Türkiye'ye Latin Amerikalıların ilgisini artırdığını aktaran Özyüksel, "WhatsApp, Instagram üzerinden İspanyolca konuşuyorduk. Bir zaman sonra onların da Türkçeye olan ilgisini gördüm. Türkçe nasıl ismimi söylerim, şunu, bunu nasıl söylerim derken bir baktım ki çok büyük bir dünya var. Bu insanlar Türkçe öğrenmek istiyorlar. Türkçeye ilgileri var, 'Ben bunlar için ne yapabilirim?' diye düşündüm. Onlar bana İspanyolca öğretiyorlar, ben onlara Türkçe öğretiyorum. Böyle bir dil alışveriş olarak başladı. Sonrasında talep arttı. Bugüne kadar geldi" diye konuştu.

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AA

Bazı öğrencilerinin kendisini görünce yaşından dolayı şaşırdığına vurgu yapan Özyüksel, şöyle devam etti:

"Ders verirken yaşımdan bahsetmemeye çalışıyorum. Bana sormadan hiçbir şey söylemiyorum. Yaşımı öğrendikleri zaman şaşırıyorlar. Aslında çok da adetleri değil yaş sormak, ama sordular. 'Kaç yaşındasın?' diye. Ben de yaşımı söyledim. 'Benim oğlumla aynı yaştasın ama o içeride Play Station oynuyor, sen bana dil öğretiyorsun.' dedi birisi. Bunun öğrendikten sonra ilişki biraz daha samimi oluyor. Örneğin 2 ay sürecek bir kursun ilk bir haftasında ben kamerayı açmıyorum. Çünkü insanlarda ön yargı olabiliyor. 'Bu küçücük çocuk bana ne öğretecek?' diye. Beni görünce ilk başta biraz şaşırabiliyorlar. Sonra 'Yaşın, düşüncen hiç önemli değil, önemli olan bize bu dili profesyonel bir şekilde öğretmen.' diyorlar."

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Özyüksel, Küba hariç tüm Latin Amerika ülkelerinden ve İspanya'dan çok sayıda öğrencisinin olduğunu dile getirerek, bu ülkelerde bazı firmaların talebi üzerine "Turistik Türkçe" adıyla bir kurs başlatacağını ifade etti.

AA

Türkçeyi anlatan İspanyolca kitap hazırladı

Türkçenin gramer kurallarını anlatan İspanyolca bir kitap hazırladığını anlatan Bilal Özyüksel, şöyle konuştu:

"Bu bir serinin başlangıcı. Bu kitap A1 seviye, Türkçenin temeli. Türkçeye yeni başlayan bir öğrencinin neyi bilmesi gerektiğini anlatan İspanyolca bir kitap kaleme aldım. Kitap bitmiş durumda. Son okumalarını yapıyoruz. 270 sayfa, içinde ufak bir sözlüğü de var.

Amazon ile anlaşma imzalandı. Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Meksika, İspanya, Fransa, Almanya, Japonya ve birkaç ülkede daha direkt basım olacak. Diğer ülkelere ise en yakın ülkede basılıp uluslararası kargo ile gönderilecek.

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"Sıfırdan kaleme aldım"

Daha önce tercüme edilmiş kitaplar var. Bunlar kaynak kitaplar. Ben bile okurken zorlanıyorum. Bunların tamamı çok eski kitaplar. Türkçe yazılmış bir gramer kitabını almışlar ve bunu İspanyolcaya tercüme etmişler. Hiç kimse sıfırdan başlayan İspanyol ve Latin Amerikalı birisi için 'Biz Türkçeyi nasıl öğretebiliriz?' diye bir kitap kaleme almamış. Benimki sıfırdan yazılmış.

Türkçe zor bir dil, öğrenilmesi zor. Bu işi bizim kolaylaştırmamız lazım. 'İspanyolca mantığına nasıl uyarlayabilirim?' diye sıfırdan kaleme aldım."

Özyüksel, yazdığı kitapta kendisine destek veren edebiyat dersi öğretmenleri Hediye Kıymet Soyyiğit ve Yasemin Kalkan'a teşekkür etti.

Bazı öğrencilerinin kendisiyle tanıştıktan sonra Müslümanlığa da ilgi duyduğunu anlatan Özyüksel, Şili'den kimyager bir kadının ve Ekvador'dan bir çiftin Müslüman olduğunu söyledi.

"Türkçenin kulağa çok hoş gelen bir tınısı var"

İspanyol rehber 50 yaşındaki Mary Carmen Escot, 2019 yılının ortalarından bu yana Türkçe dersi aldığını anlattı.

Yeni diller öğrenmeye meraklı olduğunu dile getiren Escot, "Türkçenin kulağa çok hoş gelen bir tınısı var. Ayrıca bir müzede çalışıyorum ve müzeyi ziyarete gelen Türklerle konuşmak istiyorum." dedi.

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AA

"Türkçe öğreten birini bulmak oldukça zor oldu"

Müslüman olan ve Ekvador'dan derslere katılan 45 yaşındaki Monica Alvarado ise Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatını anlatan bir kitabı okuduktan sonra Türkçe öğrenmeye başladığını dile getirdi.

Şu anda günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar Türkçe konuşabildiğini kaydeden Alvarado, şöyle devam etti:

"Bence Türkiye, çok renkli ve ilim dolu güzel bir ülke. Türk kültürünü, insanların nezaketini, çiçeklerini, mimarisini ve tarihini seviyorum. Ayrıca ezan sesinin kulağa çok hoş gelen bir tınısı var bundan da etkilendiğimi söyleyebilirim. Emekli olup Türkiye’ye gitmek ve ülkenin her yerini gezmek istiyorum. Türkçe öğreten birini bulmak oldukça zor oldu ama yaratıcım olan Allah, kalbimden geçenleri biliyordu ve karşıma hayatımızı bereketlendiren şimdiki öğretmenimi çıkardı. Onun sayesinde Allah'ı ve elçisi Hz. Muhammed'i tanıdım. Ülkemdeki insanların bu güzelim ülkeyi tanımalarını ve dilini öğrenmelerini çok isterdim."

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