​Apple'ın Siri özelliği çocukları sapkın LGBT içeriklerine yönlendiriyor.

Apple'ın sesli komut özelliği olan Siri ile çocukları LGBT içeriklerine yönlendirdiği ortaya çıktı. ABD'de sosyal medya şirketlerinin sağladığı içeriklerle birlikte sapkın LGBT hareketinin reklamını yaptığı biliniyor.

ÇOCUKLAR İÇİN BÜYÜK TEHLİKE

Yazar Said Ercan tarafından gündeme getirilen ve youtube videosunda dikkat çekilen özellik çocukların ne kadar büyük bir tehlikede olduğunu gözler önüne serdi.

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ÇOCUK VE YETİŞKİNLERE FARKLI CEVAP

İphone'un sesli komut özelliği ile çalışan Siri'ye çocuk ve yetişkin sesleriyle soru sorulduğunda farklı cevaplar ekranda beliriyor.

Siri'ye çocuk sesi ile "Ne yapıyorsun?" diye sorulduğunda İphone ekranında sapkın LGBT hareketinin sözde onur ayı ile ilgili kutlama mesajı çıkıyor. Mesajda ayrıca aramayı yapan kişi sapkın aktivist Marsha P. Johnson'u araştırmaya yönlendiriliyor.

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Siri yetişkin sesi ile sorulan "Ne yapıyorsun" sorusuna ise farklı bir cevap veriyor. Apple'a ait İphone telefonlarının bu özelliği gençler ve çocukların nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

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