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EDİRNE

Güle güle babam: Pençe-Kaplan operasyonunda kaç asker şehit oldu?

Güle güle babam

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonunda askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Yarbay Rasim Sayın (43) ile Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç (27) toprağa verildi. Sayın’ın Edirne’deki cenaze töreninde eşi Sevda Sayın ile küçük kızı Elif birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Törende şehidin eşi Sevda Sayın ile kızı Elif birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.
Törende şehidin eşi Sevda Sayın ile kızı Elif birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Pençe-Kaplan operasyonu kapsamında Irak’ın kuzeyinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Yarbay Rasim Sayın (43) ile Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç (27) son yolculuklarına uğurlandı.

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Rasim Sayın

Şehit yarbay memleketi Edirne’de, Uzman Çavuş Kılıç ise Şanlıurfa’da toprağa verildi. Edirne’deki cenaze töreninde Şehit Sayın’ın küçük kızı Elif yürekleri dağladı. Törende şehidin eşi Sevda Sayın ile kızı Elif birbirlerine sarılarak gözyaşı dökerken; baba Yaşar Sayın ile anne Fatma Sayın’ın ise yakınlarının yardımı ile güçlükle ayakta durabildiği görüldü.

Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:19
Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Sinan Kılıç

  • Şanlıurfa’daki törende de hüzün vardı. 27 yaşındaki şehidin 7 ay önce göreve başladığı ve ilk görev yeri olan Şırnak Uludere’deki 48’inci Hudut Tugay Komutanlığı’na atandığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
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