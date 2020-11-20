Güle güle babam

Pençe-Kaplan operasyonu kapsamında Irak’ın kuzeyinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Yarbay Rasim Sayın (43) ile Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç (27) son yolculuklarına uğurlandı.
Şehit yarbay memleketi Edirne’de, Uzman Çavuş Kılıç ise Şanlıurfa’da toprağa verildi. Edirne’deki cenaze töreninde Şehit Sayın’ın küçük kızı Elif yürekleri dağladı. Törende şehidin eşi Sevda Sayın ile kızı Elif birbirlerine sarılarak gözyaşı dökerken; baba Yaşar Sayın ile anne Fatma Sayın’ın ise yakınlarının yardımı ile güçlükle ayakta durabildiği görüldü.
- Şanlıurfa’daki törende de hüzün vardı. 27 yaşındaki şehidin 7 ay önce göreve başladığı ve ilk görev yeri olan Şırnak Uludere’deki 48’inci Hudut Tugay Komutanlığı’na atandığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.