Gümrüklerde 6 ayda 5 ton uyuşturucu yakalandı

Güvenlik birimleri kaçakçılara yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu yılın ilk altı ayında gümrüklerde 5 ton uyuşturucu madde yakalanırken, konteynerlerde yapılan aramalarda 218 milyon 660 bin 480 lira değerinde kaçak mal bulundu. Gümrük ve Dış Ticaret Bölge müdürlüklerine bağlı gümrük muhafaza birimleri yılın ilk 6 ayında

5 bin 425 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Deniz devriye ekiplerince, yılın ilk 6 aylık döneminde 811 saat devriye atıldı. Bu kapsamda temas edilen 466 deniz taşıtından usulsüzlük tespit edilen 21 taşıt için adli ve idari işlem yapıldı. Gemi arama ekipleri tarafından riskli kabul edilen 478 gemi aramaya tabi tutuldu. Bu kapsamda 10 olayda, toplam 7 milyon 514 bin 481 lira değerinde riskli veya kaçak mal ele geçirildi. Konteyner kontrol ekipleri ise 4 bin 446 arama faaliyetinde bulundu. 5 olayda toplam 218 milyon 660 bin 480 lira değerinde kaçak mal yakalandı. Gümrük Muhafaza birimleri de 2023 yılının ilk 6 aylık döneminde 5 bin 425 kg uyuşturucu madde ele geçirdi.