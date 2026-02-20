Gündüz vakti şoke eden olay: Hırsızlık için girdikleri evdeki kadınları darbettiler, kadınlardan birinin durumu ağır

Gündüz vakti girdikleri evdeki iki kadını darbettiler.
Gaziantep’te gündüz vakti hırsızlık için bir eve girdiği iddia edilen şahıslar, evde bulunan iki kadını darp etti. Darbedilen kadınlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İki şüpheli ile azmettirici yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi Attaroğlu sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, hırsızlık amacıyla gündüz vakti bir eve giren şahıslar, evde bulunan ve kendilerine direnen iki kadına saldırdı. Ş
üpheli şahıslar tarafından boğulmaya çalışılan Emine Y. (52) isimli kadın ağır yaralanırken, darbedilen ve ismi öğrenilemeyen diğer kadın da yaralandı. Olay sonrası şüpheli şahıslar kaçarken, çevredeki diğer vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emine Y. ile diğer yaralı kadın, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Emine Y.’nin durumunun kritik olduğu belirtildi.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, iki şüpheliyi saklandıkları adreslerde yakaladı.
Ekipler, yengesiyle arasında husumet bulunan M.V'nin (29) olayı azmettirdiğini belirledi.
Gözaltına alınan M.V. ile iki şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
