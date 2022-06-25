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MUĞLA

Güzel haberi Bakan Kirişci duyurdu: Yangın kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Üç gün boyunca süren yangının tamamen kontrol altına alındığını belirten Kirişci, "Soğutma çalışmalarımız gün boyunca sürecek. Bölge ağaçlandırılacak. Yanan alanlarda istismara izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu ise muhalefetin yalan siyasetine tepki göstererek, "'Uçak yok' diyen oldu. Allah korkunuz yok mu? Bu insanlara karşı doğruyu söylemek zorunda değil misiniz? Burada risk alıp çalışan mücadele eden insanların hakkını savunmazsam adamlığım, insanlığım sorgulanır" dedi.

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Haber Merkezi AA
Güzel haberi Bakan Kirişci duyurdu: Yangın kontrol altında
Bakan Soylu ve Bakan Kirişçi Marmaris yangınıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Marmaris yangını ile mücadele 5'inci güne girildi. Türkiye'yi korkutan yangın bölgesinden an itibarıyla sevindiren bir haber geldi. Olayın ilk gününden itibaren bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, incelemelerinin ardından son verileri paylaştı. Yangının tamamen kontrol altına alındığını aktaran Kirişci, şu ifadelerle devam etti; "Yangın tamamen kontrol altında. Soğutma çalışması önümüzdeki günlerde sürecek. Bizim bu yangınla ilgili olarak en büyük tesellimiz, herhangi bir insan can kaybının olmamasıdır. Ama ormanlarımızın içerisindeki o doğal yaşamın bir parçası haline gelmiş varlıklarımızla ilgili, canlarımızla ilgili kayıplarımız konusunda tabii ki elimizde kesin bir belge, bilgi olmadığı için bu üzüntümüzü de belirterek, insan can kaybı konusunda can kaybımızın olmadığını belirterek bunu da ifade etmek istiyorum." dedi.

"Bir istismara asla müsaade etmeyeceğiz"

Yanan alanların yeniden yeşillendirileceğini söyleyen Bakan Kirişci şunları ifade etti: "Bundan sonra soğutma çalışmaları bittikten sonra, geçtiğimiz yılki orman yangınına muhatap olmuş, kaybedilmiş alanlarda yaptığımız gibi burada da çalışmalar zaman kaybedilmeden hemen başlatılacak. Önce kendi kendine ağaçlanmasına müsaade edeceğimiz alanlar için bu çalışmalar yürütülecek. Bunlardan ayrı olarak yine geçtiğimiz yıl 510 hektarlık bir alanda yaptığımız ve halen devam eden çalışmalar gibi fidan dikme çalışmalarımız olacak. Bu şu anlamda önemli, hiçbir şekilde bu alanların geçmişte de aynısını yaptık, bundan sonra da aynısını yapacağız. Bir istismara asla müsaade etmeyeceğiz, kimsenin de bu konuda bize şimdiden bir laf söylememe konusunda pozisyon almamalarını istiyoruz."

Bakanlar Kirişci ve Soylu Marmaris'te yangın sahasını helikopterle havadan inceledi
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Bakanlar Kirişci ve Soylu Marmaris'te yangın sahasını helikopterle havadan inceledi
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Marmaris'te yangın sahasını helikopterle havadan inceledi.

Alevlerin, yoğun çalışmalar sonucunda söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının önümüzdeki günderde de devam edeceği belirtilirken, Süleyman Soylu da şu ifadelerle açıkladı;

"Ciğerlerimiz yandı"

"Devletin bütün kurumları hazır, eşgüdüm içerisinde çalıştılar. İnsan sağlığına bir şey olmadı ama orman içinde hayvanlar yandı, ciğerlerimiz yandı. O yüzden acımız var. 86-87 saattir buradayız. Bu bizim görevimiz. Farklı işlerimiz de var ve bunları sürdürmek zorundayız.

"Siyasi muhalefeti niteliksiz hale getirdiler"

Siyaset çok kıymetlidir. Niteliksiz adamların elinde siyaset çok kıymetsiz hale gelmektedir. 3 koyunu gütmekten aciz insanlar, bugün siyasi muhalefeti niteliksiz hale getirmişlerdir.

Meclis kürsüsünde uçak olmadığını ifade edenler mi dersiniz, 6 ay da olsa İçişleri Bakanlığı yaptın, toplam müktesebatın bu kadar. Allah korkunuz yok mu? Bunları söylemek zorundayız. Sabahtan akşama kadar en çok hakarete uğrayanlardan birisiyim, ama hadi biz ortadayız eline tekmeyi geçiren vuruyor. Peki burada çalışan insanlar, onlarca helikopterle çaba sarf edenlerin, gece vakti kendini ateşin ortasına atanların hakkını ben savunmazsam adamlığım sorgulanır. İnsanlığa yakışmayacak bir şeydir.

"Geçmişte siyasi muhalefet böyle değildi"

Kar yağar, yağmur yağar, deprem olur, beyefendiler tatildeler. Ben burada 3-4 saat uykusuz kaldım. Bu övünülecek bir şey mi? Hayır görevimiz.

Geçmişte böyle değildi bir orman yangına siyasi muhalefet geldiğinde toplumu tahrik etmezdi, 'arkadaşlar geçmiş olsun yapabileceğimiz bir şey var mı' derdi. Maalesef üzüm üzüme baka baka kararır.

TOMA’lar alevlere müdahale için teyakkuzda
FOTOĞRAF 5
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Marmaris’in Hisarönü Mahallesi’ne bağlı Bördübet mevkiinde 21 Haziran Salı akşamı saat 20.00 sıralarında başlayan yangın 4’üncü gününe girdi.
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Büyük oranda söndürülen ve soğutma çalışmaları başlayan yangına müdahale için tüm ekipler yoğun çaba sarf ederken, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’na bağlı TOMA’lar da teyakkuza geçti.
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Değirmenyanı mevkiinde konuşlandırılan TOMA’lar alevlere müdahale etmek için hazır bekliyor. Bölgede kurulan Koordinasyon Merkezi’nde çalışmalar anbean takip edilirken, büyük oranda kontrol altına alınan alevlerin söndürülmesi için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.
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Soğutma çalışmaları yapılan alanda orman ekiplerinin nöbeti devam ederken, ekipler herhangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuz halinde söndürülen alanlarda da devriye görevi yapıyor.
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TOMA’lar alevlere müdahale için teyakkuzda
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını dördüncü gününe girerken, söndürme çalışmalarının yanı sıra TOMA'lar da yangına müdahale etmek için teyakkuzda bekliyor.


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