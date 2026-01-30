Hablemitoğlu davasında karar: Tek tutuklu sanık Bozkır da serbest bırakıldı

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka bir dosyadan hükümlü bulunan Enver Altaylı, duruşmaya bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklardan Mehmet Narin’in vareste tutulduğu duruşmada, Levent Göktaş, Fikret Emek, Aydın Köstem ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

SAVCIDAN “SORUŞTURMA BEKLENSİN” TALEBİ

Savcı, devam eden soruşturmanın sonucunun beklenmesini, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesini ve dosyada eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle esas hakkındaki mütalaanın soruşturma tamamlandıktan sonra hazırlanmasını talep etti.

TUTUKLU TEK SANIK VE TEK MAĞDUR BENİM

Savunmasında yaklaşık 5 yıldır tutuklu olduğunu belirten Nuri Gökhan Bozkır, “Tutuklu tek sanık ve tek mağdur benim” dedi. Eski savcı Zafer Ergün hakkında FETÖ bağlantısına ilişkin elindeki belge ve bilgileri Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na gönderdiğini ve suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Bozkır, tanık beyanları, bilirkişi raporları ve HTS kayıtlarının olayla ilgisinin olmadığını ortaya koyduğunu savundu.

OLAY GÜNÜ KIŞLAYI TERK ETMEDİM

Bozkır, olay günü kışlayı hiç terk etmediğini, bu durumun tanık beyanları ve HTS kayıtlarıyla da doğrulandığını ileri sürdü. Buna rağmen tutukluluğunun devam ettiğini belirterek yaşanan durumu “hukuk garabeti” olarak nitelendirdi.

FAİLLER PLAKA DEĞİŞTİREREK KAÇTI

Savunmasının devamında Bozkır, olayla ilgili hazırlanan mütalaa ve iddianamede “bal köpüğü renginde” bir araçtan söz edildiğini, plakasının TKS 08 olarak belirtildiğini ancak araç sahibine ulaşılamadığını anlattı. Elçilik çalışanlarının söz konusu aracı olaydan bir gün önce gördüklerine dair beyanlar bulunduğunu aktaran Bozkır, araçtaki kişinin eşkalinin Hablemitoğlu’nu takip eden kişiyle örtüştüğünü söyledi. Gerçek faillerin plakaları değiştirerek izlerini gizlediğini öne sürdü. Yaklaşık 5 yıldır tutuklu bulunduğunu vurgulayan Bozkır, tutukluluğun artık işkenceye dönüştüğünü savunarak tahliye talebinde bulundu.

ADLİ KONTROL KALDIRILSIN TALEBİ

Duruşmada söz alan sanıklardan Fikret Emek ise gazi olduğunu, vücudunda bulunan kurşun yaraları nedeniyle tedavisinin başka şehirlerde yapılması gerektiğini belirterek hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin hafifletilmesini istedi.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır’ın tahliyesine karar verdi. Duruşma 18 Mayıs tarihine ertelendi.







