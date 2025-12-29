Yeni Şafak
Hafıza'nın 105'inci bölümü yayınlandı: Kardeşlik Projesi çok boyutla ele alındı

21:0929/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
Ersin Çelik ile İbrahim Ufuk Kaynak, yaşanan son gelişmeleri Hafıza'da ele aldı.
Yeni Şafak’ın ses getiren serisi Hafıza, 105'inci bölümüyle ekranlara geldi. Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak, yeni bölümde “Kardeşlik Projesi”ni çok boyutlu ele aldı.

DEAŞ, FETÖ, DHKP-C ve PKK gibi farklı ideoloji ve yöntemlere sahip terör örgütleri, görünürdeki ayrışmalarına rağmen Türkiye’yi hedef alma noktasında aynı çizgide buluşuyor.

Bu yapıların ortak amacı, toplumsal kardeşliği zedelemek, devletin birlik zeminini sarsmak ve Türkiye’nin bölgesel gücünü kırmak olarak öne çıkıyor.

Peki bu örgütler neden aynı ülkeyi hedef alıyor? Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik ile Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza’nın 105'inci bölümünde “Kardeşlik Projesi”ni çok boyutlu ele aldı.

Hafıza'nın yeni bölümünü buradan izleyebilirsiniz:



#Hafıza
#Yeni Şafak
#Ersin Çelik
#İbrahim Ufuk Kaynak
