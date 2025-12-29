Hafıza'nın 105'inci bölümü yayınlandı: Kardeşlik Projesi çok boyutla ele alındı

DEAŞ, FETÖ, DHKP-C ve PKK gibi farklı ideoloji ve yöntemlere sahip terör örgütleri, görünürdeki ayrışmalarına rağmen Türkiye’yi hedef alma noktasında aynı çizgide buluşuyor.

Bu yapıların ortak amacı, toplumsal kardeşliği zedelemek, devletin birlik zeminini sarsmak ve Türkiye’nin bölgesel gücünü kırmak olarak öne çıkıyor.

Peki bu örgütler neden aynı ülkeyi hedef alıyor? Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik ile Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza’nın 105'inci bölümünde “Kardeşlik Projesi”ni çok boyutlu ele aldı.

Hafıza'nın yeni bölümünü buradan izleyebilirsiniz:












