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Hakim adayı ankesörden çıktı

FETÖ’nün Emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında ankesör ve büfe aramalarına ilişkin alınan rapordan, Ankara’da hakim adayı olan Yiğit Alparslan G.’nin ismi çıktı.

Abdullah Sarica
04:00 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Yiğit Alparslan G. hakkında soruşturma başlatan savcılık, şüphelinin 30 grup halinde ardışık aramasının bulunduğunu tespit etti. Hakim adaylığı öncesi komiser olduğu anlaşılan şüphelinin, ardışık olarak arandığı kişilerin de emniyet mensubu olduğu görüldü. Alparslan G. hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.


FETÖ operasyonunda 15 zanlı yakalandı
FETÖ operasyonunda 15 zanlı yakalandı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda aralarında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı, Bankasya hesabı, örgütün bölge ve mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüklerine dair beyanlar olan ve FETÖ'nün iletişim modeli ankesör veya büfe gibi sabit hatlardan arama kaydı bulunan 19 şüphelinin kimliklerini tespit etti. İncelemelerini tamamlayan ve belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında aktif doktor, hemşire ile kamudan ihraç hakim ve öğretmenin de bulunduğu 15 zanlıyı yakaladı. Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.


#FETÖ
#Soruşturma
#Ankara
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