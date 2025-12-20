Hakkari'de buz sarkıtları 2 metreyi aştı

Hakkari
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuklar sebebiyle oluşan buz sarkıtları 2 metreyi geçti. Ekiplerin bölgedeki kar temizleme çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.
Hakkari'nin
Yüksekova
ilçesinde son bir ay başlayan dondurucu soğuk hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dondurucu soğuklar sebebiyle ilçe buz kesti.
Buz sarkıtları 2 metreyi aştı
Dondurucu soğuklar yüzünden evlerin çatılarından uzanan buz sarkıtları 2 metreyi aştı.
Bununla beraber ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre olurken, yüksek kesimler 30 santimetreyi buldu.
Karla mücadele sürüyor
Öte yandan, karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerdeki yollarda zorlu karla mücadele çalışmasına aralıklı devam ediyor.
#Hakkari
#buz
#Yüksekova