Hakkarili vatandaşların yarasa kâbusu: Yuva yaptılar, halk korona korkusu içinde

Dünya Çin'in Wuhan kentinden yayılan koronavirüsle mücadele etmeye devam ederken, kaynağının yarasalar olduğunun ileri sürülmesi, Hakkari'de de bir ailenin endişeye kapılmasına ve korkmasına neden oldu. Biçer Mahallesi'nde üç katlı bir binanın en üst katında yaşayan 6 kişilik Saraçoğlu ailesi, bir haftadır yarasa korkusu yaşıyor.

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Geceleri sesten uyuyamıyorlar

Yarasaların koronavirüs taşıyabileceği endişesi yaşayan aile, daha önce 1-2 tane olan yarasaların sayısının kısa zaman içerisinde 20'yi aştığını belirterek, aynı binanın alt katında oturan yakınlarında geceyi geçirmeye başladı.

Ev sahibi Şükrü Saraçoğlu, yarasaların evinin çatı ve kirişlerine yuva yaptığını söyledi.

Yarasaların koronavirüs taşımasından endişe duyduklarını ve geceleri çatı bölümünde gelen yarasa sesler nedeniyle korku yaşamaya başladıklarını anlatan emekli memur Saraçoğlu, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

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Yetkililere yardım çağrısı

Saraçoğlu, "Yaklaşık bir haftadır evimizin çatısına yuva yapmış yarasalar var. Yarasaların sayısı kısa zamanda 15'e 20'ye çıktı. Koronavirüs taşıyorlar diye korkuyoruz, evimize giremiyoruz. Yetkililerden yarasaların doğal ortamlarına götürmelerini istiyoruz" dedi.