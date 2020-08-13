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HAKKÂRİ

Hakkarili vatandaşların yarasa kâbusu: Yuva yaptılar, halk korona korkusu içinde

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün çıkış noktasının Çinlilerin yarasa yemesinden kaynaklandığı iddiaları kesinlik kazanmasa da korkusu yetiyor. Hakkari'nin Biçer mahallesindeki üç katlı binanın çatısına yuva yapan yarasalar paniğe neden oldu. Binanın en üst katında yaşayanlar, yarasalar nedeniyle koronavirüs endişesi yaşadıklarını evlerine giremiyor.

Haber Merkezi DHA
Hakkarili vatandaşlar korkudan evlerine giremiyor.
Hakkarili vatandaşlar korkudan evlerine giremiyor.

Dünya Çin'in Wuhan kentinden yayılan koronavirüsle mücadele etmeye devam ederken, kaynağının yarasalar olduğunun ileri sürülmesi, Hakkari'de de bir ailenin endişeye kapılmasına ve korkmasına neden oldu. Biçer Mahallesi'nde üç katlı bir binanın en üst katında yaşayan 6 kişilik Saraçoğlu ailesi, bir haftadır yarasa korkusu yaşıyor.

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Geceleri sesten uyuyamıyorlar

Yarasaların koronavirüs taşıyabileceği endişesi yaşayan aile, daha önce 1-2 tane olan yarasaların sayısının kısa zaman içerisinde 20'yi aştığını belirterek, aynı binanın alt katında oturan yakınlarında geceyi geçirmeye başladı.
Ev sahibi Şükrü Saraçoğlu, yarasaların evinin çatı ve kirişlerine yuva yaptığını söyledi.

  • Yarasaların koronavirüs taşımasından endişe duyduklarını ve geceleri çatı bölümünde gelen yarasa sesler nedeniyle korku yaşamaya başladıklarını anlatan emekli memur Saraçoğlu, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

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Yetkililere yardım çağrısı

Saraçoğlu, "Yaklaşık bir haftadır evimizin çatısına yuva yapmış yarasalar var. Yarasaların sayısı kısa zamanda 15'e 20'ye çıktı. Koronavirüs taşıyorlar diye korkuyoruz, evimize giremiyoruz. Yetkililerden yarasaların doğal ortamlarına götürmelerini istiyoruz" dedi.

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