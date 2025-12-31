Hapisten çıkan Fatih Altaylı'dan ilk açıklama

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezası alan ve tahliye edilen Fatih Altaylı, ilk açıklamasında destek veren herkese teşekkür etti.
YouTube yayınındaki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla 22 Haziran'dan bu yana tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Ayrıca, "adli kontrol hükümlerinin yeterli olmayacağı" gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.
Altaylı'nın avukatları tutukuluk devam kararının ardından dosyayı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımıştı. Tutukluluk değerlendirmesinde bulunan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Altaylı hakkında tahliye kararı verdi.
Dün tahliye edilen Altaylı, ilk mesajını paylaştı. Altaylı dostlarına gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili dostlarım. Tek tek yanıt veremeyeceğim kadar çok sevgi dolu geçmiş olsun mesajlarınızı aldım. Hepinize nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sağ olun var olun. İyi ki varsınız. İyi ki çepeçevre sizlerle kuşatılmışım. Hepinize en içten sevgilerimle minnetlerimi iletmek istiyorum."