Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nin önünde yoğunluk başladı

Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nin önünde yoğunluk başladı

09:3828/11/2025, Cuma
DHA
Saint Esprit Katedrali'nin önünde yoğunluk başladı
Saint Esprit Katedrali'nin önünde yoğunluk başladı

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti kapsamında Saint Esprit Katedrali'nde Hıristiyan din adamlarıyla bir araya gelecek.

Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti kapsamında Saint Esprit Katedrali'nde Hıristiyan din adamlarıyla bir araya gelecek.

Toplantı nedeniyle Cumhuriyet Caddesi trafiğe kapatıldı. Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu bu toplantıyı takip ediyor. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı toplantının saat 09.30 da başlaması bekleniyor.





#Harbiye
#Saint Esprit Katedrali
#Papa 14. Leo
