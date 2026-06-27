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Hatay'da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

Hatay'da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

00:1427/06/2026, Cumartesi
G: 27/06/2026, Cumartesi
DHA
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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Hatay’ın Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi Fırnız mevkisinde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin karadan müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Hatay’ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını, ekipler tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi Fırnız mevkisindeki ormanda çıktı. Ormandan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin karadan gerçekleştirdiği müdahale ile alevler rüzgara rağmen büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.


#Hatay
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