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Havadan ve karadan müdahale başlatıldı: Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Baharlar köyü mevkisindeki ormanda yangın çıktı. Saat 18.25 sıralarında başlayan yangını söndürme çalışmaları kapsamında havadan ve karadan müdahale başlatılırken, alevlerin rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldığı bildirildi. Örtü yangını şeklinde devam eden yangının ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındığı öğrenildi.

20:04 . 12/09/2023 Salı
DHA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı. 


Yangın, saat 18.25 sıralarında ilçeye bağlı Baharlar köyü mevkisindeki ormanda çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer, 2 helikopter, 2 uçak, 8 hizmet aracı, 1 treyler, 1 belediye itfaiyesi ve toplamda 92 personel sevk edildi.


Kontrol altına alındı

Örtü yangını şeklinde devam eden yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

#Orman Yangını
#Çanakkale
#Ayvacık
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