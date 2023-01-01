Havadan ve karadan müdahale başlatıldı: Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Yangın, saat 18.25 sıralarında ilçeye bağlı Baharlar köyü mevkisindeki ormanda çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer, 2 helikopter, 2 uçak, 8 hizmet aracı, 1 treyler, 1 belediye itfaiyesi ve toplamda 92 personel sevk edildi.
Kontrol altına alındı
Örtü yangını şeklinde devam eden yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.