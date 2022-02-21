Gündem HAVELSAN ile SOFTTECHten "dijital dönüşüm" iş birliği
ANKARA

HAVELSAN ile SOFTTECH'ten "dijital dönüşüm" iş birliği

HAVELSAN ile SOFTTECH arasında, başta dijital dönüşüm olmak üzere farklı alanlarda çalışmak üzere iş birliği anlaşması imzalandı. Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, İş Kuleleri'nde gerçekleştirilen imza törenine, HAVELSAN adına Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sami Tüfekci ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hacı Ali Mantar, SOFTTECH adına Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Gökmenler ve Genel Müdür Murat Ertem ile her iki şirketin yöneticileri katıldı.

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Haber Merkezi AA
HAVELSAN ile SOFTTECHten dijital dönüşüm iş birliği
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HAVELSAN ile SOFTTECH arasında yapılan iş birliği kapsamında dijital dönüşüm, veri analitiği ve iş zekası alanlarında ortak çözümler geliştirilecek.

Bu çözümler, yeni nesil iş yönetim sistemi HAVELSAN KOVAN ürün ailesinde ve HAVELSAN’ın kamu kurumları için yürüttüğü büyük ölçekli açık kaynak dönüşüm projelerinde konumlandırılacak.

İş birliği boyunca yapılacak teknoloji geliştirme çalışmalarında HAVELSAN’ın uygulama geliştirme, sistem ve yazılım tasarımı, kurumsal mimari ve açık kaynak dönüşüm yetkinlikleri ile SOFTTECH’in kurumsal uygulamalar, ürünleşme, dijital dönüşüm, iş zekası ve veri analitiği yetkinlikleri ön plana çıkacak.

Yapılacak çalışmalarla yerel ve küresel ölçekte, veri analitiği ve iş zekası alanında güncel teknolojiler ile geliştirilen rekabetçi çözümler ortaya konulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mantar, hem askeri hem de sivil sektöre yönelik önemli bir tecrübesi olan şirketin kurumsal kaynak yönetimi yazılımı ve açık kaynak yazılımlar alanındaki birikimlerinin önemine vurgu yaptı.

Mantar, "40 yıllık deneyimimizle bugüne kadar birçok dijital dönüşüm başarısına imza attık. Yakın dönemde geliştirdiğimiz kritik yazılımlarla da kurumlarımızın yerli ve güvenli sistemlere geçiş yapmasını sağladık. HAVELSAN KOVAN da o projelerden biri olacak. Hem kurumsal kaynak yönetimi alanında hem de açık kaynak yazılımlardaki deneyimimizi SOFTTECH'in iş zekası ve veri analitiği alanındaki tecrübeleriyle birleştirerek güzel bir iş birliği sağlayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

SOFTTECH Genel Müdürü Ertem de ABD ve Çin'deki iştirakleri aracılığıyla dünyadaki gelişmeleri her zaman yerinde ve yakından takip ederek Türkiye’deki yazılımcı güçleriyle birleştirdiklerinin belirtti.

Ertem, şunları kaydetti:

"İnovasyon odağımız, finans yazılımı alanındaki deneyimimizi farklı alanlarda da etkili şekilde büyütmemizi sağlıyor. HAVELSAN ile yaptığımız iş birliğimiz kapsamında ileri teknoloji kullanarak geliştirdiğimiz yeni nesil yazılım geliştirme platformumuz, yapay zeka tabanlı uygulamalarımız, veri analitiği alanlarındaki çalışmalarımız HAVELSAN'ın deneyimi ile birleşecek. İş birliğinin aynı zamanda ülkemizin teknoloji üreten bir ülke olma hedefine katkı sağlayacağına inanıyoruz."

YSK'ya yüksek teknolojili yeni veri merkezi
GÜNDEM
YSK'ya yüksek teknolojili yeni veri merkezi

İHA ve SİHA'nın ardından BAHA geliyor
FOTOĞRAF 8
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Ürettiği SİHA'lar ile dünyada bu alandaki dengeleri değiştiren Türkiye, Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BAHA) için de çalışmalarını hızlandırdı. Çok farklı görevlerde kullanılabilecek yerli BAHA'ların ihracat potansiyeli de yüksek.
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Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BAHA) da yeni başarı hikayesinde önemli roller oynayabilecek bir araç olarak öne çıkıyor. Peki böylesine gelişmiş SİHA'larımız varken, hatta TİHA'yı da üretmiş ve envantere almışken gerçekten de Türkiye'nin BAHA'lara ihtiyacı var mı?
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HAVALİMANI YA DA HAVA ÜSSÜNE İHTİYAÇ DUYMUYORLAR<br><br>TRT Haber'de yer alan habere göre Savunma Sanayii Araştırmacısı Fatih Mehmet Küçük, Bu araçların yüksek irtifadan geniş alanlarını gözetlediğini, kimi görevler için daha alçaktan uçabilecek ve daha az maliyetli platformlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
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BAHA'ların havalimanınahava üssüne ihtiyaç duymadan çok farklı yerlerden kalkabilecek ve kumanda edilebilecek sistemlerden biri olduğunun altını çizen Küçük, şunları söyledi:<br><br>Gerek askeri üs ya da sınır bölgelerindeki gözetleme ve karakol faaliyetleri gerek hassas operasyonlarda daha küçük insansız araçlarla görev yapmak çok maliyet etkin. Bulut altı insansız hava aracı dediğimiz BAHA'lar bu tarz görevler için biçilmiş kaftan.
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DONANMA UNSURLARI DA KULLANABİLİR<br><br>BAHA'ların keşif ve gözetleme yeteneği üzerinde duran Küçük, söz konusu araçların sadece kara unsurlarının kullanımıyla sınırlı kalmayabileceğine değiniyor ve ABD'nin bu kategoride sayılabilecek hava platformunu yıllardır donanma için kullandığı bilgisini veriyor.
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Türkiye'nin de bu tür 'daha hafif ve yetenekli' uçar unsurları desteklemesi gerektiğinin önemine işaret eden Fatih Mehmet Küçük, şöyle devam ediyor:<br><br>\"BAHA'lar özellikle keşif ve gözetleme faaliyetleriyle öne çıksalar da ROKETSAN'ın METE füzesi gibi minyatür mühimmatların ortaya çıkması ile cerrahi operasyon icra kabiliyeti de kazandılar. Ayrıca, taşıdıkları sensör paketlerinin gelişmesiyle atış destek vasıtaları için de adeta uçan birer göz haline gelmeleri de onların değerini artırıyor. Dünyada BAHA'ların topçu vasıtaları ile entegre kullanımı üzerine ciddi çalışmalar yürütülüyor. Hatta bizzat kullanımları özellikle tatbikatlarda görülüyor. Türkiye için de benzer bir senaryo görebiliriz.\"<br>
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İHRACAT POTANSİYELİ OLDUKÇA YÜKSEK<br><br>Açıkçası çok uzun yıllar daha yüksek irtifada görev yapabilecek büyük sistemlere odaklandığımız için BAHA'ları ihmal ettiğimizi belirten Küçük sözlerini şöyle sürdürdü:<br><br>Şüphesiz Türkiye'nin SİHA'lardaki etkinliği BİHA pazarındaki başarısına da olumlu katkı sağlar. BAHA'ların uygun maliyetler ile çeşitli ülkelerin büyük açıklarını kapatma ihtimali ihracat potansiyelini de doğrudan destekliyor.
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UÇBEY'İN SAHADA KULLANILMASI ÖNEMLİ<br><br>Küçük, \"UÇBEY'in kullanılması önemli... Ülkemizde sergilenen BAHA'ların sayısı artıyor. Lakin kağıt üstündeki performanslardan ziyade sahadaki kullanım ve sonrasında gelen başarıya bakmak gerekiyor. Çünkü bu durum hem ürünün gelişimini olumlu etkiliyor hem de şirketlerimiz ihracat imkanını oldukça artırıyor. Emniyet güçlerimiz tarafından aktif olarak kullanılan UÇBEY'in POLSAN ve Havelsan bağlı ortaklığı olan BİYOTEKSAN firması tarafından geliştirilerek üretildiğini biliyoruz. UÇBEY sahadan gelen dönüşlere göre geliştirilmeye devam ederken yerlilik oranı da artıyor. Elektrikli motorlara sahip olan BİHA'nın batarya paketi de yerli. Nitekim yerli otopilot ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Ayrıca UÇBEY'in deniz platformlarında da kullanılabilmesi planlanıyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında BİHA kullanımının ülkemiz açısından büyük bir potansiyel taşıdığını görüyoruz. Gelecek dönemde söz konusu platformların adını daha sık duyabiliriz...\" ifadesinde bulundu.
İHA ve SİHA'nın ardından BAHA geliyor
S/İHA ve TİHA'ların ardından Türkiye, Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BAHA) için de çalışmalara hız verildi. Uzmanlar, BAHA'ların özellikle keşif ve gözetleme faaliyetleriyle öne çıktıklarını belirtse de ROKETSAN'ın METE füzesi gibi minyatür mühimmatların ortaya çıkması ile cerrahi operasyon icra kabiliyeti de kazandılar. BAHA nedir? BAHA'nın özellikleri neler?
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