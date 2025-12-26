Hayvan otlatırken kayalıklardan düştü

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine bölgeye 112 ambulans, Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kayalıklardan düşen 72 yaşında Duran Orhan isimli vatandaşa ilk müdahale yakınları tarafından yapılırken, olay yerine gelen AFAD ve İtfaiye ekiplerince sedyeye alındı.