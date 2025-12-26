Hayvan otlatırken kayalıklardan düştü

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Sarnıç Mahallesinde hayvan otlatan 72 yaşındaki vatandaş, kayalık alanda dengesini kaybetmesi sonrası düştüğü alanda ayağını kırdı.
Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine bölgeye 112 ambulans, Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kayalıklardan düşen 72 yaşında Duran Orhan isimli vatandaşa ilk müdahale yakınları tarafından yapılırken, olay yerine gelen AFAD ve İtfaiye ekiplerince sedyeye alındı.
72 yaşındaki Duran Orhan i simli vatandaş yaklaşık 1 saatlik patika yoldan indirilerek 112 ambulans ekiplerine teslim edilerek sağlık kuruluşuna sevk edildi.