Hazımsız avukatın hapsi isteniyor

Oğuzhan Ürüşan
04:0019/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
Alperen Demirdiş
Başörtülü hakimin duruşmada görev yapamayacağını savunarak reddi hakim talebinde bulunan Alperen Demirdiş’in yargılanması sürüyor.

Dün Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Demirdiş katılmadı. Tanıkların dinlenileceğini bildiren mahkeme başkanı, tanık Fatih K.'ya söz verdi. Tanık Fatih K., 14 Mayıs 2024’te görülen uyuşturucu davasının olağan bir şekilde devam ettiği sırada Demirdiş'in, “Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasada mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme heyeti başkanı ve üyesini reddediyorum” dediğini anlattı. Beyanların ardından mahkeme başkanı, duruşmayı 7 Ocak 2026’ya erteledi. Demirdiş'in 6 aydan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.



