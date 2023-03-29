Semyani Perizade
Türkiye'deki toplumun milli ve manevi değerlerine "dinamit" yerleştiren LGBT için kendi tabanını dahi karşısına alarak siyasi bir söylem üreten muhalefet, vekil adaylığı yarışında da sapkınlığa desteğini gözler önüne serdi.
PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin adayları sosyal medyada tartışma konusu oldu. Semyani Perizade, HDP vekil aday adayı olarak tanıtıldı. Şarkıcı Perizade'nin LGBT üyesi olduğu ortaya çıktı.
HDP'nin LGBT'li aday adayı
Evliliğinin bitmesini kutlamış
Evliliğini bitmesini de kültüre ve ailesine bağlayan Perizade, "Ve eski eşim boşanma partisi önerimi de geri çevirmediği için birlikte boşanma partimizi verip dostlarımızla kutladık." Türkiye'deki aile yapısına düşmanlığını kanıtladı.