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HDP'nin LGBT'li vekil aday adayı sosyal medyada tepki çekti

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala, Yedili Masa skandallarına bir yenisini daha ekledi. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin vekil aday adayı Semyani Perizade'nin LGBT'li olduğu ortaya çıkınca sosyal medyada tepki çekti.

12:01 . 29/03/2023 Çarşamba
Diğer
Semyani Perizade

Semyani Perizade

Türkiye'deki toplumun milli ve manevi değerlerine "dinamit" yerleştiren LGBT için kendi tabanını dahi karşısına alarak siyasi bir söylem üreten muhalefet, vekil adaylığı yarışında da sapkınlığa desteğini gözler önüne serdi.


PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin adayları sosyal medyada tartışma konusu oldu. Semyani Perizade, HDP vekil aday adayı olarak tanıtıldı. Şarkıcı Perizade'nin LGBT üyesi olduğu ortaya çıktı.


HDP'nin LGBT'li aday adayı

Perizade aday adaylığı için yaptığı başvuruyu sosyal medya hesabından,
"An itibariyla aday adaylığı başvurumu da yapmış bulunmaktayım!"
ifadeleriyle duyurdu. 1981 Muş doğumlu Semyani Perizade'nin aday adaylığının HDP ilan edilmesinin ardından sosyal medyada dikkat çekti.


Evliliğinin bitmesini kutlamış

Evliliğini bitmesini de kültüre ve ailesine bağlayan Perizade, "Ve eski eşim boşanma partisi önerimi de geri çevirmediği için birlikte boşanma partimizi verip dostlarımızla kutladık." Türkiye'deki aile yapısına düşmanlığını kanıtladı.




Yavuz Ağıralioğlu: HDP Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür
Yavuz Ağıralioğlu: HDP Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu yaptığı basın toplantısında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında HDP'yi adeta topa tutan Ağıralioğlu, HDP'nin Türk demokrasisinin şantajcısı olduğunu ifade ettiği konuşmasında, "Biz Cumhur İttifakının etrafında milleti toplamaya çalıştığı yere kalbimizle, buna itiraz eden Millet İttifakının da namus borcu bilmek zorunda olduğu hassasiyet iklimine de aklımızla kuvvet vermeye çalışıyoruz. Bir kısım diyor ki aklını bırak kalbinin yanına gel. Bir kısım da diyor ki, kalbini bırak aklının yanına gel. Biz aklımızı kalbimize feda etmeyeceğimiz bir üçüncü yolun kilometre taşlarına ifade ettiğimiz çerçevede talip oluyoruz. Ben bu mesuliyetle itiraz ediyorum. Ben seçimin bir pazarlık konusuna dönüştürülmesine razı olmuyorum. Terör gölgesinde yapılan seçimi, terörün masada oy hesabı yapılarak siyaseti kirletmesini doğru bulmuyorum. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Dönüp ittifaklara 'bize mahkumsunuz' diye parmak sallamak bu 50 artı 1 sisteminin onlara sunduğu imkanı şımarıkça kullanma hevesidir. Bizim de mesuliyetimiz devlet makamlarını bu şımarıklığın hedefi olmaktan çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.

#HDP
#LGBT
#Yedili Masa
2 saat önce
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