HEDEP'li Cupolo'nın iftirasına sert tepki: Suriye'nin değil Türkiye'nin milletvekilisiniz

"Türkiye'nin güneyinde terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD bulunuyor. Terör örgütü PYD'yi oraya kim yerleştirildi? ABD. Kim silahlandırdı? ABD. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir milletvekili terör örgütü PYD'nin haklarını savunuyor ve kendi ülkesini 'işgalci' olarak nitelendiriyor. Bu, asla kabul edilemez. Bu kadar yüz kızartıcı bir şey duymadım. Yazıklar olsun. Ülkemizin menfaatlerini savunmak için 'Namusum ve şerefim üzerine' diyerek ettiğiniz milletvekili yeminini de hatırlatıyorum. Mecliste seçilen her milletvekili ant içti. Her birimiz ülkemizin menfaatlerini savunmak için yemin ediyoruz ve siz bulunduğunuz zemine bile aykırı bir konuşma yapıyorsunuz."