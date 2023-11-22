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HEDEP'li Cupolo'nın iftirasına sert tepki: Suriye'nin değil Türkiye'nin milletvekilisiniz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Türkiye'ye "işgalci" iftirası atan HEDEP Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo'ya milletvekili yeminini hatırlatarak, "Siz Suriye'nin değil Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekilisiniz." dedi.

14:39 - 22/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ceylan Akça Cupolo - Mehmet Muş

Ceylan Akça Cupolo - Mehmet Muş

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçeleri kabul edildi.

Görüşmelerde söz alan
HEDEP’li Cupolo, "Türkiye'nin Suriye'de işgal ettiği bölgelerden 2018 yılından beri savaş esirleri getirdiğini" iddia etti.
Bunun üzerine AK Parti ve HEDEP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı.
Tartışma sırasında araya giren TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı
Mehmet Muş, Cupolo'ya, "Siz Suriye'nin değil Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekilisiniz." diyerek kendisini daha dikkatli bir dil kullanması konusunda uyardı.
Muş, Cuppolo'nun senaryo uydurduğunu söyleyerek,
"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız, şu anda Meclis sıralarında oturuyorsunuz ve bu ülkeye 'işgalci' diyorsunuz."
ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın, meşru müdafaa hakkını tanımlayan 51. maddesini hatırlatan Muş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin güneyinde terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD bulunuyor. Terör örgütü PYD'yi oraya kim yerleştirildi? ABD. Kim silahlandırdı? ABD. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir milletvekili terör örgütü PYD'nin haklarını savunuyor ve kendi ülkesini 'işgalci' olarak nitelendiriyor. Bu, asla kabul edilemez. Bu kadar yüz kızartıcı bir şey duymadım. Yazıklar olsun. Ülkemizin menfaatlerini savunmak için 'Namusum ve şerefim üzerine' diyerek ettiğiniz milletvekili yeminini de hatırlatıyorum. Mecliste seçilen her milletvekili ant içti. Her birimiz ülkemizin menfaatlerini savunmak için yemin ediyoruz ve siz bulunduğunuz zemine bile aykırı bir konuşma yapıyorsunuz."

#HEDEP
#Mehmet Muş
#Ceylan Akça Cupolo
#Diyarbakır
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