Her acının arkasını konuşamayız

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun geçmişteki acıları konuşmaktan çok, çözüm için oluşturulduğunu söyledi.
Komisyon dün aşiretleri, korucuları ve bölgedeki sivil toplum kuruluşları ile kanaat önderlerini dinledi. İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği (İTTİHAD) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Beşir Şimşek’in sözleri, DEM Partililer dahil komisyondaki siyasilerin tepkisini çekti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şimşek’in devleti suçlayıcı ifadelerine “Herkes kendi görüşünü savunmakta serbesttir ama geçmişi karıştırarak olmaz” yanıtını verdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Şimşek’in askerin bölgede katliam yaptığını iddia etmesi üzerine, “Bakın, sizi buraya davet ettik de askere, polise, devlete hakaret edin diye çağırmadık” dedi. Şimşek’e DEM Partililer ve CHP’liler de tepki gösterdi.