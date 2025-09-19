Her acının arkasını konuşamayız

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şimşek’in devleti suçlayıcı ifadelerine “Herkes kendi görüşünü savunmakta serbesttir ama geçmişi karıştırarak olmaz” yanıtını verdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Şimşek’in askerin bölgede katliam yaptığını iddia etmesi üzerine, “Bakın, sizi buraya davet ettik de askere, polise, devlete hakaret edin diye çağırmadık” dedi. Şimşek’e DEM Partililer ve CHP’liler de tepki gösterdi.