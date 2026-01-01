Hoş geldin 2026

Yeni Şafak
Sydney’in sembollerinden Opera Binası ve Sydney Köprüsü üzerinde 2025 öncesi saat 21.00’de havai fişek gösterisi düzenlendi.
2025 yılı acısıyla, tatlısıyla sona erdi. Dünyanın pek çok ülkesi yeni yıla coşkulu kutlamalar, havai fişek gösterileriyle girdi. 2026’ya “Merhaba” diyen ilk ülke Pasifik ada ülkesi Kiribati oldu. Kiribati’yi Yeni Zelanda, Samoa, Tonga, Fiji ve Avustralya izledi.

Dünya, 2026’yı coşkuyla karşıladı. Uluslararası Tarih Değiştirme Çizgisi (IDL) yakınlarında bulunan Pasifik ülkeleri yeni yıla ilk giren bölgeler oldu. Türkiye saatiyle 13.00’te Kiribati 2026’ya adım atan ilk ülke olurken, Yeni Zelanda, Samoa, Tonga ve Fiji de kısa süre içinde yeni yıla girdi. Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde yeni yıl kutlamalarla ve büyük havai fişek gösterileriyle karşılandı. Yeni Zelanda’nın ardından Avustralya da, TSİ 16.00’da 2026’ya ‘merhaba’ dedi. Sydney’in sembollerinden Opera Binası ve Sydney Köprüsü üzerinde 2025 öncesi saat 21.00’de havai fişek gösterisi düzenlendi. Avustralya’nın ardından sırasıyla Japonya, Tayvan, Çin ve Rusya yeni yıla girdi. Uluslararası Tarih Değiştirme Çizgisi’ne (IDL) ilişkin dikkat çekici bir detay öne çıkıyor. Her yeni yıla ilk giren Kiribati’ye yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıktaki ABD’ye bağlı Baker Adası, IDL’nin diğer tarafında yer aldığı için yeni yıla en son giren yerler arasında bulunuyor.


