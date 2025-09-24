Yeni Şafak
Hudutta 1 kilo 221 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hudutta 1 kilo 221 gram uyuşturucu ele geçirildi

15:4724/09/2025, Çarşamba
DHA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında 1 kilo 221 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Hudut birliklerimiz, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 1221 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Başkale ve Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi
" denildi.


#MSB
#Van
#uyuşturucu
