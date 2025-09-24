Hudutta 1 kilo 221 gram uyuşturucu ele geçirildi

"Hudut birliklerimiz, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 1221 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Başkale ve Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi