Hürjet göründü: Gökyüzüyle buluşmaya hazırlanıyor

Türkiye’nin jet eğitim ve hafif taarruz uçağı olacak Hürjet ilk uçuşuna hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Hürjet Projesi’nde ilk uçuşa yönelik olarak yoğun bir çalışma yürütülüyor. Hürjet, Ağustos 2017’de Jet Eğitim Uçağı Geliştirme Projesi olarak başlatıldı. Şubat 2021’de kritik tasarım faaliyetleri başarıyla sonuçlandırıldı, tasarım döngülerinin sonuçlanmasıyla üretim faaliyetlerine geçildi. Yaklaşık 8 bin parçadan oluşan Hürjet için parça üretimlerine Ocak 2021’de başlandı. Üretilen parça ve ekipmanlar son montaj hattında uçaktaki yerini aldı.
HEDEF AYDA 2 HÜRJET
Proje kapsamında ilk aşamada üretilecek 2 prototipe yönelik çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Prototiplerden biri dayanım, diğeri uçuş testlerinde kullanılacak. Hürjet, motor entegrasyonu ve yer testleriyle 18 Mart 2023’teki ilk uçuşuna hazırlanacak. Sonrasında yürütülecek testler ve geliştirme faaliyetleriyle Hürjet’in 2025’te envantere girebilir hale gelmesi amaçlanıyor. Seri üretim döneminde ayda 2 Hürjet üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.