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YEREL GÜNDEM

Hürjet göründü: Gökyüzüyle buluşmaya hazırlanıyor

Türkiye’nin jet eğitim ve hafif taarruz uçağı olacak Hürjet ilk uçuşuna hazırlanıyor. Testte kullanılacak prototip hangardan çıktı. İlk uçuşunu18 Mart 2023’te yapacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hürjet göründü: Gökyüzüyle buluşmaya hazırlanıyor
Hürjet.

Türkiye’nin jet eğitim ve hafif taarruz uçağı olacak Hürjet ilk uçuşuna hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Hürjet Projesi’nde ilk uçuşa yönelik olarak yoğun bir çalışma yürütülüyor. Hürjet, Ağustos 2017’de Jet Eğitim Uçağı Geliştirme Projesi olarak başlatıldı. Şubat 2021’de kritik tasarım faaliyetleri başarıyla sonuçlandırıldı, tasarım döngülerinin sonuçlanmasıyla üretim faaliyetlerine geçildi. Yaklaşık 8 bin parçadan oluşan Hürjet için parça üretimlerine Ocak 2021’de başlandı. Üretilen parça ve ekipmanlar son montaj hattında uçaktaki yerini aldı.

HEDEF AYDA 2 HÜRJET

Proje kapsamında ilk aşamada üretilecek 2 prototipe yönelik çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Prototiplerden biri dayanım, diğeri uçuş testlerinde kullanılacak. Hürjet, motor entegrasyonu ve yer testleriyle 18 Mart 2023’teki ilk uçuşuna hazırlanacak. Sonrasında yürütülecek testler ve geliştirme faaliyetleriyle Hürjet’in 2025’te envantere girebilir hale gelmesi amaçlanıyor. Seri üretim döneminde ayda 2 Hürjet üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

Hürjet ilk uçuşuna hazırlanıyor: Sekiz bin parça uçaktaki yerini aldı
FOTOĞRAF 14
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Hürjet Projesinde ilk uçuşa yönelik olarak yoğun bir çalışma yürütülüyor.
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Hürjet, Ağustos 2017de Jet Eğitim Uçağı Geliştirme Projesi olarak başlatıldı.
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Nisan 2018de kavramsal tasarım aktiviteleri, Temmuz 2019da ön tasarım faaliyetleri, Şubat 2021de kritik tasarım faaliyetleri başarıyla sonuçlandırıldı, tasarım döngülerinin sonuçlanmasıyla üretim faaliyetlerine geçildi.
Title
Yaklaşık 8 bin parçadan oluşan Hürjet için parça üretimlerine Ocak 2021de başlandı. Üretilen parça ve ekipmanlar son montaj hattında uçaktaki yerini aldı.
Title
Proje kapsamında ilk aşamada üretilecek 2 prototipe yönelik çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Prototiplerden biri dayanım, diğeri uçuş testlerinde kullanılacak.
Title
Dayanım testinde kullanılacak prototip hangardan çıktı ve tam boy statik testlerine tabi tutulacak. Uçuş yapacak prototiple ise yakın zamanda yer testlerine başlanacak.
Title
Hürjet, motor entegrasyonu ve yer testleriyle 18 Mart 2023teki ilk uçuşuna hazırlanacak.
Title
Sonrasında yürütülecek testler ve geliştirme faaliyetleriyle Hürjetin 2025te envantere girebilir hale gelmesi amaçlanıyor. Seri üretim döneminde ayda 2 Hürjet üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.
Title
Hürjet için Ocak 2022de Savunma Sanayii İcra Komitesinde seri üretim kararı alındı.
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İlk aşamada Hava Kuvvetlerine 16 Hürjet teslim edilecek. Malezyadaki 18 uçaklık hafif taarruz uçağı ihalesine de Hürjet ile teklif verildi.
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Tek motorlu ve tandem kokpitli Hürjet, üstün performans özellikleri ile modern savaş uçağı eğitiminde kritik bir rol oynamak üzere tasarlandı.
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Hürjet, harbe hazırlık geçiş eğitimi, hava devriyesi (silahlı ve silahsız) ve akrobatik gösteri uçağı gibi roller icra edebilecek.
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Yaklaşık 14 metre uzunlukta, 5 metre yükseklikte ve 9,5 metre kanat açıklığında olacak Hürjet, 1,4 mach hıza ulaşabilecek, azami 45 bin feet seviyesinde uçuş gerçekleştirebilecek.
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Uçakta üçer adet kanat altında ve bir adet gövde altında olmak üzere 7 istasyon bulunabilecek, bunlara farklı faydalı yükler takılabilecek. Hürjet, 3 tona yakın faydalı yük taşıyabilecek.
Hürjet ilk uçuşuna hazırlanıyor: Sekiz bin parça uçaktaki yerini aldı
Türkiye'nin jet eğitim ve hafif taarruz uçağı olacak Hürjet ilk uçuşuna hazırlanıyor. Proje kapsamında ilk aşamada üretilecek iki prototipe yönelik çalışmalar büyük oranda tamamlanırken 18 Mart 2023'te ise ilk uçuş gerçekleşecek.

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