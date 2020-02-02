Gündem Hz Şeyh Şehabettin Sühreverdi türbesinden asırlık boynuz çalındı
ESKİŞEHİR

Hz. Şeyh Şehabettin Sühreverdi türbesinden asırlık boynuz çalındı

Hz. Şeyh Şehabettin Sühreverdi türbesinden asırlık boynuz çalındı

Eskişehir’de yaşlı bir şahıs, Hz. Şeyh Şehabettin Sühreverdi türbesinde bulunan asırlık geyik boynuzunu çaldı. Türbe yetkilileri de çalınan boynuzun yerine temsilen yeni bir geyik boynuzu koydu. Türbe yetkilileri ve vatandaşlar boynuzun bulunmasını istiyor.

Haber Merkezi İHA
’Bu ne böyle, bunlar şeytan işi’ diyerek söylenen şahıs, boynuzu yerinden söktü ve kayıplara karıştı.
’Bu ne böyle, bunlar şeytan işi’ diyerek söylenen şahıs, boynuzu yerinden söktü ve kayıplara karıştı.

Olay, yaklaşık bir ay önce öğle saatlerinde Eskişehir'in Dede Mahallesi Şamlılar Sokak’ta bulunan Hz. Şeyh Şehabettin Sühreverdi türbesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önce 20’li yaşlarda olduğu düşünülen bir şahıs, türbeye girerek etrafı kolaçan etti.

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Tarihi geyik boynuzu.

Görevlilerin şüphelenmesiyle şahıs türbeden dışarıya çıkarıldı. Ardından içeriye 50-60 yaşlarında bir şahıs daha geldi. Görevlilerin yetkili bir kişi olarak düşündüğü yaşlı şahıs, içeriye girer girmez 1 metre uzunluğundaki tarihi geyik boynuzun olduğu alana doğru yöneldi.

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Hz. Şeyh Şehabettin Sühreverdi türbesi

Temsilen geyik boynuzu koydu

Daha sonra ’bu ne böyle, bunlar şeytan işi’ diyerek söylenen şahıs, boynuzu yerinden söktü ve kayıplara karıştı. Türbe yetkilileri de çalınan boynuzun yerine temsilen yeni bir geyik boynuzu koydu. Türbe yetkilileri ve vatandaşlar boynuzun bulunmasını istiyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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