İBB Meclisi'nden 142 Halk Ekmek büfesine onay

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirilen ve Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlık yaptığı oturumda CHP Grubunun 142 Halk Ekmek büfesi için talep ettiği yer tahsisi görüşüldü.

Gündem maddesi görüşülürken mecliste söz alan Hukuk Komisyonu Başkanı AK Partili Muhammet Kaynar, ikinci dereceye kadar şehit yakınlarına, gazilere, yüzde 40 üzeri raporu olan engellilere verilmesi ve devir yasağı konulması şartıyla büfelere izin vereceklerini belirtti.

Kaynar, ayrıca büfelerde İstanbul Halk Ekmek A.Ş, Hamidiye A.Ş ve Belbim A.Ş tarafından üretilen ürünler dışında ürün satışı yapılmaması ve Halk Ekmek'in İstanbul halkı için daha ulaşılabilir olmasının sağlanması amacıyla talep eden tüm bakkallara Halk Ekmek satış yetkisi verilmesini talep ettiklerini kaydetti.

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Kaynar, 142 büfenin, talep edilen tüm noktalara konulmasını kabul ettiklerini aktardı.

Komisyon Başkanı Kaynar, en çok büfe konulacak ilçenin 14 büfe ile Kadıköy olduğunu bildirerek şunları aktardı:

"Asıl niyetiniz ihtiyaç sahiplerine ekmek ulaştırmak değil, büfecilik yapmak. Biz getirdiğimiz şartlarla planı bozduk. Bir büfe en fazla 3 bin lira kazandırırken aylık maliyeti 15 bin lira olan mobil büfeler yapıldı. İBB Başkanının kişisel reklamını yapmak için araçların üzerini giydirip israf yapıyorlar. Cumartesi günü 30 bin ekmek halk ekmeğe iade edildi. Bir kısmı çöpe gitti, bir kısmı hayvan yemi yapıldı."

OYNAT 02:36 Tevfik Göksu'dan İBB yönetimine 'Türkçe Kur'an' tepkisi: Allahu Ekber sizi niye rahatsız ediyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin 2021 yılı ilk toplantısında Şeb-i Arus töreninde yaşananlar ve Halk Ekmek büfeleri tartışması oldu. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu konuşmasında, İBB tarafından geçtiğimiz ay düzenlenen Şeb-i Arus törenlerine değinerek, Türkçe Kur'an-ı Kerim okunmasına tepki gösterdi. Göksu, 'Ezan, Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim sizi niye rahatsız ediyor? Bu millete gerçek yüzünüzü gösterin, bu millete takiye yapmayın. Bu milletin değerleriyle, kutsallarıyla oynamayın' ifadelerini kullandı. Göksu'nun eleştirilerini sürdürdüğü anda bazı CHP'li meclis üyeleri kürsüye yürüyerek itirazda bulundu.



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Dul ve yetimler de büfe işletebilecek

CHP Grubu kadınların, İYİ Parti Grubu ise dar gelirli aileler, dul ve yetimlerin de bu kategoriye alınmasını talep etti.

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Yapılan müzakerelerin ardından "dul ve yetimler" ibaresi de maddeye eklendi.

Gündem maddesi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

OYNAT 00:32 İBB CHP Grup Başkanvekili Subaşı: Sayıştay'a takılan sütün dağıtımı değil usulsüz ihalesi İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, HaberTürk'te katıldığı programda Başkan Ekrem İmamoğlu'nu yalanladı. İmamoğlu'nun 'Sayıştay süt dağıtımımızı engelliyor' çıkışının aksine Subaşı 'Sayıştay'a takılan sütün dağıtımı değil, usulsüz ihalesi' açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

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Göztepe'deki taşınmaz BOTAŞ’a ipotek edildi

Mecliste ayrıca İGDAŞ’ın BOTAŞ’a olan vadesi geçmiş 721 milyon 909 bin liralık ipotek talebi ele alındı.

Kadıköy Göztepe'de 2978 ada 74 parselde yer alan 100 bin 400 metrekarelik taşınmazın tapu kaydına ipotek konulmasıyla mecliste oy birliği ile kabul edildi.