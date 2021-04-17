İbrahim Kalın'dan Erkan Oğur'a tepki: Birlikte susmaya karar vermiştik

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Hiç Oldum' türküsünü geçtiğimiz günlerde dinleyicilerinin beğenisine sundu.

Söz konusu türküde kopuz çalarak Kalın'a eşlik ettiği için eleştirilen müzisyen Erkan Oğur, dün yaptığı açıklamada, "İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek" ifadelerini kullandı.

"Birlikte susmaya karar verdik"

Bu gelişme üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Kalın, "İlk iki gün Erkan Oğur Bey'i üzmelerine çok üzüldüm. Kendisini arayıp konuştum. 'Bu pervasızca saldırılar sizi sakın mahzun etmesin' dedim. Birlikte susmaya karar verdik. Fakat üçüncü gün -belki yanlış hatırlayarak- söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm." dedi.

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"Herkes nasibinde ne varsa onu aldı"

Kalın, "Sözü yormadan" başlığıyla yayımladığı yazının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademiz ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi. Canı sağ olsun. Herkes nasibinde ne varsa onu aldı.

Sözü yormadan... pic.twitter.com/Qu6bUiQb6u — Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 17, 2021

OYNAT 01:42 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 'Hiç Oldum' türküsü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, söz ve müziği kendisine ait, düzenlemesini ise ünlü sanatçı Erkan Oğur'un yaptığı 'Hiç Oldum' adlı türküsüne klip çekti. Kalın'ın, divan bağlama çaldığı türkünün klibi, sosyal medyada büyük beğeni topladı. BiP'te paylaş

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