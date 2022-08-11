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DİYARBAKIR

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da Eren Abluka-33 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da bin 54 personelin katılımıyla Eren Abluka-33 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan Operasyonu başlatıldı.

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Haber Merkezi DHA
​İçişleri Bakanlığı: Diyarbakırda Eren Abluka-33 operasyonu başlatıldı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde “Eren Abluka-33 (Hani/Birlik-Akçayurt) Şehit J.Uzm.Çvş. Muhammet Tufan” Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1054 personel 68 operasyonel tim görev alıyor."

Operasyonun ilk gününde; Diyarbakır Hani İlçesi Birlik ve Akçayurt mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 51 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde yaklaşık piyasa değeri 1 milyon üçyüzaltmış bin TL tutarında;

(21,2) kg toz esrar,

(1.773.450) kg kök kenevir bitkisi,

Yaklaşık (200.000) kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

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