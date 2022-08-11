Gündem Tahıl yüklü bir gemi kötü hava koşulları nedeniyle Ukraynadan ayrılamadı
ANKARA

Tahıl yüklü bir gemi kötü hava koşulları nedeniyle Ukrayna'dan ayrılamadı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı için bugün Çernomorsk Limanı'ndan ayrılması planlanan bir geminin kötü hava ve deniz şartları nedeniyle seyre başlayamadığı duyuruldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB duyurdu: Tahıl sevkiyatına kötü hava şartları engeli
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı için bugün Çernomorsk Limanı'ndan ayrılması planlanan bir gemi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle seyre başlayamamıştır. Dün denetimleri yapılan iki gemi ise Ukrayna'ya seyir halindedir. Ukrayna limanlarındaki gemilerin de yükleme faaliyetleri devam etmektedir." denildi.

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