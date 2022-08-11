Tahıl yüklü bir gemi kötü hava koşulları nedeniyle Ukrayna'dan ayrılamadı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı için bugün Çernomorsk Limanı'ndan ayrılması planlanan bir gemi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle seyre başlayamamıştır. Dün denetimleri yapılan iki gemi ise Ukrayna'ya seyir halindedir. Ukrayna limanlarındaki gemilerin de yükleme faaliyetleri devam etmektedir." denildi.

Tahıl sevkiyatı için bugün Çernomorsk Limanı’ndan ayrılması planlanan bir gemi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle seyre başlayamamıştır.

Dün denetimleri yapılan iki gemi ise Ukrayna’ya seyir halindedir. Ukrayna limanlarındaki gemilerin de yükleme faaliyetleri devam etmektedir — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2022