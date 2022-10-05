İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitarakis'e yanıt: Suçluluk psikolojisiyle çöplük karıştırdığınızın farkındayız

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı açıklama yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı sosyal medya hesabından, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in, Türk Sahil Güvenlik personelinin göçmen botunu şiddetle Yunanistan'a ittiğini öne süren paylaşımına yanıt verdi.

Çataklı, "Suçluluk psikolojisiyle çöplük karıştırdığınızın farkındayız. Bula bula 3 yıl önceki çarpıtılan bir videoyu bulmuş ve yayınlamışsınız." ifadelerini kullandı.

İsmail Çataklı, "Siz utanmazsınız ama gerçeği öğrenmek isteyenler için açıklama linkte." ifadesiyle de Sahil Güvenlik Komutanlığının söz konusu olaya ilişkin 2019'da yaptığı açıklamayı paylaştı.

Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca 9 Eylül 2019'da yapılan açıklamada, Madra Çayı önlerinde bir düzensiz göçmen botu tespit edildiği, bunun üzerine olay yerine Sahil Güvenlik botu sevk edilerek, düzensiz göçmen botuna yönelik durdurma manevralarına başlandığı belirtilmişti.

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Suçluluk psikolojisiyle çöplük karıştırdığınızın farkındayız @nmitarakis



Bula bula 3 yıl önceki çarpıtılan bir videoyu bulmuş ve yayınlamışsınız.



Siz utanmazsınız ama, gerçeği öğrenmek isteyenler için açıklama linkte

➡️https://t.co/I8AttYgRWu

➡️https://t.co/OrdhtWL9kx https://t.co/9sDQsCQnNT — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) October 5, 2022

Açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Yapılan tüm manevralara rağmen düzensiz göçmen botunun durmaması üzerine, düzensiz göçmen botunun motorunu ve pervanesini etkisiz hale getirerek hareketsiz bırakmak maksadıyla, bir deniz aracının bulunduğu yerden açılmasında kullanılan uzun sopalarla müdahale edilmiş (Lastik göçmen botunun motor ve pervanesine yapılan bu müdahaleler sosyal medyada göçmenlere karşı şiddet kullanıldığı yönünde yansıtılmıştır), düzensiz göçmen botu yakıtı bittikten sonra ancak kontrol altına alınabilmiştir."

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OYNAT 01:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e: Gereği neyse her zaman yapacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD'den yardım istemesine ilişkin, 'Yunanistan başbakanı çıkmış Amerika'dan yardım istiyor. Neye karşı yardım istiyor? Türkiye'ye karşı. Ne yaparsan yap. Biz gereği neyse yaptık, yapmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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