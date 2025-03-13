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İDO Sirkeci-Harem hattında sefer sayısını artırdı

İDO Sirkeci-Harem hattında sefer sayısını artırdı

16:2113/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Sefer sayıları yüzde 15 oranında artırıldı.
Sefer sayıları yüzde 15 oranında artırıldı.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), her yıl milyonlarca yolcu ve aracı taşıdığı Sirkeci-Harem hattında, artan talebi karşılamak ve yolcularına daha hızlı hizmet sunmak amacıyla sefer sayılarını yüzde 15 oranında artırdı.

İstanbul'un en önemli ulaşım hatlarından biri olan Sirkeci-Harem, sadece iki kıtayı birbirine bağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yolcularına Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde keyifli bir yolculuk sunuyor.


İki kıtayı 15 dakikada birleştiren hızlı ve konforlu ulaşım

Trafikte saatlerce zaman kaybetmek yerine, bu hattı tercih edenler yalnızca 15 dakikada kıta değiştirme imkânına sahip oluyor.


Ekonomik, hızlı ve keyifli yolculuk

Kış sezonunda sabah 06:00 ile akşam 21:00 saatleri arasında kesintisiz hizmet sunan İDO, özellikle yoğun saatlerde İstanbul trafiğine etkili bir alternatif sağlamak ve bekleme sürelerini minimuma indirmek için sefer sayılarını artırdı. Yolcular, ekonomik ve konforlu bir yolculuk yaparken, şehir trafiğine de keyifli bir mola verme fırsatı yakalıyor.


Deniz ulaşımıyla zamandan ve bütçeden tasarruf

Son dönemde alternatif ulaşım araçlarına yapılan zamlar, İstanbulluları daha ekonomik çözümler aramaya yönlendirirken, İDO'nun sunduğu "İDO Arabalı" uygulaması büyük ilgi görüyor. Gidiş-dönüş biletlerinde özel fiyat avantajı sunan bu uygulama, hattın cazibesini daha da artırıyor. Hem zamandan tasarruf etmek hem de uygun fiyatlarla kıta değiştirmek isteyen yolcular, İDO’nun avantajlarından yararlanarak İstanbul trafiğinin stresinden uzaklaşıyor.

#İDO
#Sirkeci
#Harem

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