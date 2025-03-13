İDO Sirkeci-Harem hattında sefer sayısını artırdı

İstanbul'un en önemli ulaşım hatlarından biri olan Sirkeci-Harem, sadece iki kıtayı birbirine bağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yolcularına Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde keyifli bir yolculuk sunuyor.





İki kıtayı 15 dakikada birleştiren hızlı ve konforlu ulaşım

Trafikte saatlerce zaman kaybetmek yerine, bu hattı tercih edenler yalnızca 15 dakikada kıta değiştirme imkânına sahip oluyor.





Ekonomik, hızlı ve keyifli yolculuk

Kış sezonunda sabah 06:00 ile akşam 21:00 saatleri arasında kesintisiz hizmet sunan İDO, özellikle yoğun saatlerde İstanbul trafiğine etkili bir alternatif sağlamak ve bekleme sürelerini minimuma indirmek için sefer sayılarını artırdı. Yolcular, ekonomik ve konforlu bir yolculuk yaparken, şehir trafiğine de keyifli bir mola verme fırsatı yakalıyor.





Deniz ulaşımıyla zamandan ve bütçeden tasarruf