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İSTANBUL

Yola çıkacaklar dikkat: Çok sayıda sefer iptali var

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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Haber Merkezi DHA
İDO ve BUDOnun bazı seferleri iptal edildi
Foto/arşiv

İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.15 Yalova-Yenikapı, saat 07.46 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 19.01 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) -İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Bir anda bastırdı araçlar yolda kaldı: Antalya’da kar kalınlığı 15 cm'ye ulaştı
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Saat 23.00 sıralarında başlayan ve halen devam eden yağış sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti.
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Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor.
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Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve yolun açık olduğu bildirildi.
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Bölgede kar kalınlığının yer yer 10-15 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.
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Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.
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Antalya’da kar yağışı başladı
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Antalya’da kar yağışı başladı
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Antalya’da kar yağışı başladı
Bir anda bastırdı araçlar yolda kaldı: Antalya’da kar kalınlığı 15 cm'ye ulaştı
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı. Kar kalınlığı kısa sürede 15 santimetreye kadar ulaşırken çok sayıda araç yollarda kaldı.

11 araç birbirine girdi kaza yeri hurdalığa döndü
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Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir-Ankara D 300 Karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi.
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İddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobiller çarpışmaya başladı.
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Manisa'da 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
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Bir anda savaş alanına dönen kaza bölgesinde, 1 TIR, 1 işçi servisi, 1 traktör ve 8 otomobil kazaya karıştı.
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Bazı araçlar çarpışmanın şiddetiyle demir yığını halin dönüşürken, kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı.
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İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaralanan Esmanur S. (24), olay yerinde ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviya alındı.
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Öte yandan, kaza sebebiyle İzmir-Ankara D 300 karayolunun İzmir istikameti yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı.
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Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik akışı emniyet güçlerince kontrollü olarak sağlandı.
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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Manisa'da 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
11 araç birbirine girdi kaza yeri hurdalığa döndü
Manisa'nın Kula ilçesinde 1 TIR, 1 işçi servisi, 1 traktör ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yeri hurdalığa dönerken, kazada şans eseri 1 kişi yaralandı.


Ankaradagörünmez kaza

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​Sosyal medyada yayınlanan sokak röportajları kontrolden çıktı.

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