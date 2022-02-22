İklim’de 100 yıllık planlama: Türkiye’nin ilk İklim Şurası başladı ​

Türkiye’nin ilk İklim Şurası bini aşkın katılımcıyla Konya’da başladı. Beş gün sürecek şuranın Gençlik Oturumu’nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Avustralya’da yangınların, ABD’de kasırganın, Asya’da ve Afrika’da aşırı yağışların yıkıcı etkisi olduğunu hatırlatan Kurum, “İnsanlık olarak son dönemeçteyiz. Gidişatı değiştirebileceğimiz son on yılımız var” dedi.

ÖNÜMÜZDE KRİTİK BİR EŞİK VAR

2050 yılına kadar 216 milyondan fazla insanın afetlerden kaçmak için yer değiştireceğinin öngörüldüğünü ifade eden Kurum, “Dünyanın önünde, çok kritik bir eşik var. O da küresel ısınmayı 1.5 derece sınırında tutabilmektir. 1.5 derece hedefi için küresel emisyonların 2030 yılında yüzde 45 azaltılması, 2050 yılında ise net sıfıra ulaşması gerekiyor” diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gençlerle selfie çekti.

SORUMLUSU TÜRKİYE DEĞİL

“Türkiye, iklim değişikliğinin geldiği bu noktadan sorumlu bir ülke değildir” ifadelerini kullanan Kurum, “Ancak bizim tarihten gelen bir hassasiyetimiz var. O da insanlığa karşı vazife bilincimiz. 2022 yılında ülkemizin güncel Ulusal Katkı Beyanını ve Uzun Dönem Strateji ve Eylem Planı’mızı hazırlayacağız. Tüm istişareleri bitirip yıl sonuna kadar tamamlayacağız. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası’na sunacağız. Bu noktada uzun dönemli enerji planını acilen hazırlamalıyız” dedi.

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KANUN İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Türkiye’nin acilen kapsamlı bir İklim Kanunu’na ihtiyacı olduğunu söyleyen Kurum, sözlerini şöyle tamamladı: “Hazırlıkları sürdürülen İklim Kanunu’nun Türkiye’nin önümüzdeki 100 yılını şekillendirecek çerçeve bir belge olacağına inanıyoruz. Şura üyelerimiz ve komisyonlarımız; 7 farklı alana dair ortaya koyacakları yüzlerce farklı bakış açısından süzülerek gelen bilimsel altlıkları, İklim Kanunu’muza yansıtacaktır. Yüce Meclis’imize tüm çalışmalarını, detaylarıyla sunacaktır.”

20 milyar liralık yeşil finansman

Bakan Murat Kurum, “OECD’nin tahminlerine göre, 2030 yılına kadar enerji, ulaştırma, su ve telekomünikasyon altyapısı için, küresel çapta yılda ortalama 6,3 trilyon dolar tutarında yatırım yapılması gerekiyor. 3 milyar 157 milyon dolarlık iklim destek paketini milletimize açıkladık. Bu kaynağı, yeşil kalkınmayı destekleyen tüm sektörlerde, 3 yıl içinde kullanacağız. İller Bankamızla yerel yönetimlerimiz için; Dünya Bankası ve JICA işbirliğiyle 20 milyar liralık finansman paketini 2022 yılının ilk yarısında belediyelerimizin hizmetine sunuyoruz” dedi.