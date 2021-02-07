Gündem İletişim Başkanı Altundan 7 Şubat MİT Krizi mesajı Hedefleri hep Erdoğandı
POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun’dan “7 Şubat MİT Krizi” mesajı: Hedefleri hep Erdoğan'dı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘’Bugün, siyasi tarihimizin kayıtlarına “7 Şubat MİT Krizi” olarak düşen kumpasın 9. yıl dönümü. FETÖ, MİT müsteşarımızı ve üst düzey MİT yetkililerimizi yürütmekte oldukları asli görevlerinden dolayı yargılamaya çalışarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni hedef almıştır.’’ açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde: Bugün, siyasi tarihimizin kayıtlarına “7 Şubat MİT Krizi” olarak düşen kumpasın 9. yıl dönümü. FETÖ, MİT müsteşarımızı ve üst düzey MİT yetkililerimizi yürütmekte oldukları asli görevlerinden dolayı yargılamaya çalışarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni hedef almıştır.

  • İstihbarat kurumları devletlerin güvenlik politikalarıyla ilgili birçok gizli görevi istihbaratın kendisine has kurallarıyla ifa eder. Bu anlamda hükümetin emrinde görev icra eden MİT’in faaliyetlerini hedef almak aslında bağımsız Türkiye’yi ve devletimizi hedef almak demekti.

Hedefleri hep Erdoğan’dı
GÜNDEM
Hedefleri hep Erdoğan’dı

"Kumpas yine Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın üstün liderliği ve kararlı duruşuyla bertaraf edildi"

Türkiye’nin ekonomik ve siyasi olarak uluslararası alanda hızlı bir yükselişe geçtiği, devletimizin istikametinin yalnızca Ankara’dan belirlenmeye çalışıldığı bir dönemde gerçekleşen bu kumpasın en önemli hedefi, milletimizin hizmetinde olan Recep Tayyip Erdoğan’ın ta kendisidir. FETÖ’nün yargı içindeki örgüt elemanlarıyla başlattığı bu kumpas yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın üstün liderliği ve kararlı duruşuyla bertaraf edildi. Liderimiz, aziz milletimizden aldığı güçle, devletimizi ve milletimizi bu cendereden çıkardı.

7 Şubat kumpasçılarına gözaltı kararı
GÜNDEM
7 Şubat kumpasçılarına gözaltı kararı
  • Cumhurbaşkanımızın yalnızca aziz milletimizle birlikte yürüttüğü kutlu mücadele, Gezi kalkışmasını, 17/25 kumpaslarını ve 15 Temmuz darbe girişimini de akamete uğratmıştır. Aziz milletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bundan sonra da her türlü hain girişimi bertaraf edecektir.

7 Şubat ihanetine operasyon
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7 Şubat ihanetine operasyon
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