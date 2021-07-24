İletişim Başkanı Altun'dan Ayasofya mesajı: Ecdadımızın hayalini Cumhurbaşkanımız yaşattı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ibadete açılmasının yıl dönümünde Ayasofya Camii ile ilgili bir mesaj paylaştı. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ecdadımızın hayalini bize yaşatan, milletini Ayasofya ile buluşturan Cumhurbaşkanımız sayın @RTErdogan ’a şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Yüzümüzü kaldırıp o lafızlara baktığımızda içimizi burkan ne varsa tam bir sene önce yerini artık derin bir huzura bıraktı. Ecdadımızın hayalini bize yaşatan, milletini Ayasofya ile buluşturan Cumhurbaşkanımız sayın @RTErdogan ’a şükranlarımızı sunuyoruz."
Yüzümüzü kaldırıp o lafızlara baktığımızda içimizi burkan ne varsa tam bir sene önce yerini artık derin bir huzura bıraktı.