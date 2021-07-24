İletişim Başkanı Altun'dan Ayasofya mesajı: Ecdadımızın hayalini Cumhurbaşkanımız yaşattı

cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Yüzümüzü kaldırıp o lafızlara baktığımızda içimizi burkan ne varsa tam bir sene önce yerini artık derin bir huzura bıraktı. Ecdadımızın hayalini bize yaşatan, milletini Ayasofya ile buluşturan Cumhurbaşkanımız sayın @RTErdogan ’a şükranlarımızı sunuyoruz."

Yüzümüzü kaldırıp o lafızlara baktığımızda içimizi burkan ne varsa tam bir sene önce yerini artık derin bir huzura bıraktı.



Ecdadımızın hayalini bize yaşatan, milletini Ayasofya ile buluşturan Cumhurbaşkanımız sayın @RTErdogan’a şükranlarımızı sunuyoruz.pic.twitter.com/lMXyEIscwO — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 24, 2021

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