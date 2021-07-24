Gündem Dışişleri Bakanlığından Ayasofya ve Kariye mesajı Türkiye Cumhuriyetinin mülküdür
ANKARA İSTANBUL

Dışişleri Bakanlığından Ayasofya ve Kariye mesajı: Türkiye Cumhuriyeti'nin mülküdür

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç yaptığı açıklamada, "Ayasofya ve Kariye Türkiye Cumhuriyeti'nin mülküdür ve tarihi, kültürel ve dini değerler bağlamında titizlikle korunmaktadır. Ayasofya ve Kariye Camilerinin hangi amaçla kullanılacağı konusu Türkiye’nin egemenlik haklarıyla ilgilidir. Bundan tam bir yıl önce ibadete açtığımız Ayasofya Camii’nin vakfiyesine uygun şekilde hizmet vermesi bir hakkın teslimi ve ülkemizin hükümran hakkını kullanmasından ibarettir" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığından Ayasofya ve Kariye mesajı: Türkiye Cumhuriyetinin mülküdür
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi

Sözcü Bilgiç, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Komitesi'nin Genişletilmiş 44. Oturumu'nda "İstanbul’un Tarihi Alanları" ile ilgili kabul edilen karar hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Dünya Miras Listesi'ndeki "İstanbul'un Tarihi Alanları"nın bileşenleri arasında yer alan Ayasofya-i Kebir Camii ile Kariye Camisi'nin hukuki süreç sonunda Danıştay kararıyla camiye çevrildiğini hatırlatan Bilgiç, "Ayasofya ve Kariye, Türkiye Cumhuriyeti'nin mülküdür ve tarihi, kültürel ve dini değerler bağlamında titizlikle korunmaktadır." dedi.

İbadete açılmasının yıl dönümünde Ayasofya-i Kebir Camisi’ne ziyaretçi akını
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İbadete açılmasının yıl dönümünde Ayasofya-i Kebir Camisi’ne ziyaretçi akını

Bilgiç, Ayasofya ve Kariye camilerinin hangi amaçla kullanılacağı konusunun, Türkiye'nin egemenlik haklarıyla ilgili olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Bundan tam bir yıl önce ibadete açtığımız Ayasofya Camisi'nin vakfiyesine uygun şekilde hizmet vermesi, bir hakkın teslimi ve ülkemizin hükümran hakkını kullanmasından ibarettir. Türkiye, bu sürecin başından bu yana UNESCO Dünya Miras Merkezi'yle açık ve kesintisiz iletişim ve iş birliği içinde olmuştur. UNESCO Danışma Misyonu'nun Türkiye'nin davetine icabetle iki defa İstanbul'u ziyaret etmesi, ülkemizin yapıcı ve şeffaf yaklaşımını açıkça ortaya koymaktadır. Bu husus, Danışma Misyonu raporlarında da ortaya koyulmuştur."

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Her iki anıtsal yapıda devam etmekte olan restorasyon ve diğer düzenlemelerin UNESCO standartları bakımından olumsuz bir etki yaratmadığına dikkati çeken Bilgiç, 2019, 2020 ve 2021'de düzenlenen UNESCO Misyonlarında görüldüğü üzere, Ayasofya ve Kariye'nin orijinalliğinin ve bütünlüğünün korunmasının amaçlandığını vurguladı.

Bilgiç, halen Türkiye'nin gözlemci olduğu Dünya Miras Komitesi'nin Genişletilmiş 44. Oturumu sırasında kabul edilen kararda, Danışma Misyonu raporları ve sahadaki durumla çelişen ifadelerin bulunduğunun hayretle görüldüğünü belirtti.

Türkiye, UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin İstanbul'un tarihi alanlarına yönelik kararının konuyla ilgili maddelerini reddediyor

Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin İstanbul'un tarihi alanlarına yönelik kararının konuyla ilgili maddelerini reddettiğinin altını çizen Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, mevcut uygulamalar, sahadaki durum ve Danışma Misyonu raporlarıyla uyumsuz; önyargılı, taraflı ve siyasi saiklerle kaleme alındığı anlaşılan UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin İstanbul'un tarihi alanlarına yönelik kararının konuyla ilgili maddelerini reddetmektedir. Bu durum toplantı sırasında heyetimizce yapılan bir beyanla kayda geçirilmiştir. Türkiye, 1983 yılından bu yana taraf olduğu 1972 tarihli Dünya Miras Sözleşmesi'ne taahhütleri çerçevesinde Dünya Miras Listesi'nde kayıtlı alanlarına yönelik hak, yetki ve sorumluluklarının bilinciyle, alanların korunmasına yönelik özenli ve titiz çalışmalarına devam edecektir."

İstanbul Valisi Yerlikaya’dan Ayasofya paylaşımı
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İstanbul Valisi Yerlikaya’dan Ayasofya paylaşımı

'Fethin sembolü' Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılışının yıl dönümü: Sabah namazı için akın ettiler
FOTOĞRAF 8
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Geçen yıl 24 Temmuz'da kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açılan camide Müslümanlar sabah namazını eda etti.
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Farklı ülkelerden Müslümanların akınına uğrayan camiye namaz vaktinden önce gelenler, Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek vakit geçirdi.
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı namaz öncesi cemaat, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerine uygun saf tuttu.
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Erbaş, namaz sonrası cemaate hitabında, Çocuk sesleriyle Ayasofya'da namaz kılmamız çok güzel oluyor. İyi oluyor. Her vakit çocuk sesleri olsun inşallah. Komşularınıza söyleyin, anlatın. Camilerimiz cemaatsiz, gençsiz, çocuksuz kalmasın.dedi.
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Almanya'dan memleketi Konya'ya giderken Ayasofya'ya namaz kılmak için uğrayan Mehmet Eken, şunları kaydetti:
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Özellikle burayı ziyaret için eşimle geldim. Nasip oldu bizlere de. Bir yıl önce açıldı, uzun zamandır beklediğimiz bir şeydi. Ali Erbaş Hocamızın da sabah namazını kıldırması ayrı bir mutluluk oldu. Allah inşallah şuurlu cemaatin sayısını artırsın.
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Bu, bizim ve İslam alemi için ayrı bir mutluluk. Bazı yabancıların konuşmalarına kulak misafiri olduk. 'Recep Tayyip Erdoğan'ın açtırdığı Ayasofya'dan arıyorum.' diyorlardı. Bunlar Cumhurbaşkanımızın reklamı değil, İslam alemine verilen bir mesajdır.
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazını kılan Yusuf Vatandaş da Camide yıl dönümü dolayısıyla sabah namazını kıldık. Allah bizlere bugünleri gösterdi. Açanlardan Allah razı olsun. Tüm ümmetin de geçmiş Kurban Bayramı mübarek olsun. diye konuştu.
'Fethin sembolü' Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılışının yıl dönümü: Sabah namazı için akın ettiler
Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra ilk cuma namazını kıldığı "fethin sembolü" Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının üzerinden bir yıl geçti. Farklı ülkelerden Müslümanların akınına uğrayan camiye namaz vaktinden önce gelenler, Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek vakit geçirdi.


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