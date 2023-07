İlk ziyaret Bayburt'a: Sevdanız için teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “28 Mayıs’ta yüzde 82,45 oy oranıyla yine rekor kıran, birinciliği kimseye kaptırmayan Bayburt’a teşekkür ediyorum. Sandıkları patlatan tüm Bayburtlu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Aşkınız için, sevdanız için, gösterdiğiniz güçlü irade için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni’nde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, meydandaki yoğunluğa işaret ederek, 28 Mayıs’taki seçimde alınan neticenin Bayburt’ta kendini gösterdiğini söyledi.

Muhalefette her gün kavga

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti eleştirerek, “Düne kadar birbirlerine serenat yapıyorlardı, bugün hakaret ediyorlar. Düne kadar övdükleri kim varsa bugün hepsini yerin dibine sokuyorlar. Düne kadar ülkenin başına getirmeye çalıştıkları adaylarını ‘mandacı, tek adam, diktatör’ diyerek bugün göndermeye uğraşıyorlar. Her gün kavga, her gün didişme, her gün birbirlerine ayar verme. Koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemleri yok. Türkiye’de ne olmuş, ne bitmiş umurlarında bile değil” dedi.