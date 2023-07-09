İlk ziyaret Bayburt'a: Sevdanız için teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “28 Mayıs’ta yüzde 82,45 oy oranıyla yine rekor kıran, birinciliği kimseye kaptırmayan Bayburt’a teşekkür ediyorum. Sandıkları patlatan tüm Bayburtlu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Aşkınız için, sevdanız için, gösterdiğiniz güçlü irade için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni’nde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, meydandaki yoğunluğa işaret ederek, 28 Mayıs’taki seçimde alınan neticenin Bayburt’ta kendini gösterdiğini söyledi.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE DE SAHİP ÇIKTI

Bayburt’un, dünyada eşi benzeri olmadığını son seçimlerde bir kez daha gösterdiğini belirten Erdoğan, 14 Mayıs’ta yüzde 78,86 oy oranıyla kendisine destek veren Bayburt’un, iki hafta sonra bunu yüzde 82,45’e yükselttiğine dikkati çekti. “Dik dur eğilme Bayburt seninle” sloganları üzerine Erdoğan, Bayburt’un, gösterdiği bu teveccühle sadece kendisine değil, Türkiye’nin geleceğine de sahip çıktığını söyledi. Bayburtluların “Türkiye Yüzyılı’nın inşasında biz de varız.” dediğini dile getiren Erdoğan, “Rabb’im hepinizden razı olsun diyorum. Rabb’im yol ve kader arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. İnşallah 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde sizlerden, şöyle tüm Türkiye’ye örnek olacak yine rekor bir destek bekliyorum.” diye konuştu.

Erdoğan tören kapsamında, video konferansla Kırklartepe Barajı’nın açılışını da gerçekleştirdi.

CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ

Kendilerinin de Bayburt’u güzelleştirmek, daha bayındır hale getirmek için canla başla çalıştıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Bayburtlu kardeşlerimize şükran borcumuzu, yeni eserler ve hizmetlerle ödemenin gayretindeyiz. Bugün de şehrimize teşekkür etmeye elimiz boş gelmedik. Sizlerle hem kucaklaşalım hem de inşası tamamlanan yatırımlarımızın toplu açılışını yapalım istedik. Tek bir açılış töreniyle farklı alanlarda pek çok yatırımı sizlerin istifadesine sunuyoruz. Milli savunmada; Bayburt Arpalı Kışlası’nın birinci etabını, içişlerinde; hükümet konakları, acil çağrı merkezi ve müze yapım işlerini, eğitimde; halk eğitim merkeziyle birlikte ilk, orta ve lise seviyesinde okulları ve spor salonlarını, yükseköğrenimde; Bayburt Üniversitemizin kampüs alanını resmen hizmete alıyoruz.”

Bir yılda 319 bin konut

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremle mücadele noktasında da başarılı bir sınav verdiklerine işaret ederek, enkazları kısa sürede kaldırdıklarını, 120 bine yakın konteynerin kurulumunu tamamladıklarını ve 180 bin civarında deprem konutunun inşa sürecini başlattıklarını aktardı. Şehirleri hızlıca ayağa kaldırmak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Erdoğan, “İlk bir sene içerisinde 319 bin konutu depremzedelerimize teslim edeceğiz. Toplamda ise 650 bin konut yapacağız. Depremin izlerini tamamen silinceye kadar, gece-gündüz demeden çalışacağız.” dedi.

Muhalefette her gün kavga

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti eleştirerek, “Düne kadar birbirlerine serenat yapıyorlardı, bugün hakaret ediyorlar. Düne kadar övdükleri kim varsa bugün hepsini yerin dibine sokuyorlar. Düne kadar ülkenin başına getirmeye çalıştıkları adaylarını ‘mandacı, tek adam, diktatör’ diyerek bugün göndermeye uğraşıyorlar. Her gün kavga, her gün didişme, her gün birbirlerine ayar verme. Koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemleri yok. Türkiye’de ne olmuş, ne bitmiş umurlarında bile değil” dedi.

MİLLETE ARTIK GINA GELDİ

Seçim kazanmak uğruna terör örgütleriyle bile işbirliği yapanlardan bu millete hiçbir fayda gelmeyeceğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sabah akşam kavgalarını izlemekten millete artık gına geldi, gına. Milletin sıkıntılarına çözüm olacak önerilerini henüz duyan oldu mu? Seçimlerden bu yana kendi seçmenleri dahil 85 milyonun tamamı ülkeyi bunların insafına bırakmadığı için her gün Allah’a hamdediyor. Milletimiz, bunların kayıkçı kavgalarını gördükçe 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta nasıl büyük bir tehlike atlattığını çok daha iyi biliyor.”

Açgözlülere müsaade yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceklerini bildirdi. Son olarak, dün emeklilerin maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi Meclis’in onayına sunduklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: “2023 yılının ilk 6 ayında TÜFE oranı yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25’e yükseltiyoruz. Memur emeklisi kardeşlerimiz için toplu sözleşme hükümleri gereğince öngörülen zam oranı yüzde 17,55 olacaktı. Buna ilaveten, refah payı verilerek zam oranını yüzde 25’e çıkarıyoruz. Böylece SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerimize aynı oranda zam yapıyoruz. Enflasyonun üzerinde yaptığımız artışlarla, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz.”

CHP’lilere Allah sabır versin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşekkür ziyaretlerinde Bayburt’un ardından ikinci durağı olan Gümüşhane’de Toplu Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu. 28 Mayıs’ta kendisine verdikleri yüzde 78.5 rekor oy sebebiyle Gümüşhanelilere teşekkür eden Erdoğan, “Hiçbir karanlık plan ve iftiranın aramızdaki muhabbeti sarsamayacağını ispat ettiniz” dedi. Erdoğan konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

ŞOKU ATLATAMADILAR

Seçimlerde sadece 7’li koalisyon masasını devirmediniz, Pensilvanya’dan Kandil’e tüm destekçilerini de sandığa gömdünüz. Milli beka dediniz, teröre geçit yok dediniz. Terör örgütlerini yerle yeksan ettiniz. Sırtını dayayanlara unutamayacakları bir ders daha verdiniz. O günden beri kendilerini toparlayamadılar. 28 Mayıs’tan bu yana kendilerine gelemediler. Hala birbirleriyle dövüşüyorlar. Yaşadıkları şoku atlatamadılar. 7’li koalisyondan bir kişi bile istifa etmedi. Hiçbiri siyaseti bırakmadı. Bir tanesi açık yüreklilikle seçmenine hesap vermedi.

BİR KİŞİ BİLE İSTİFA ETMEDİ

Açıkça kaybettiler fakat hezimetlerini başarı gibi pazarlamaktan vazgeçmediler. Sen bizimle beraber girdiğin bütün seçimleri kaybettin hâlâ utanmadan burada duruyorsun. Bak Yunanistan’da Çipras seçimi kaybetti, bıraktı. Bu kadar bu konuda hassas sende bu yok. CHP’nin seçmeninin verdiği oylara da bunlar kondular. Partisinin dolandırılmasına aracılık eden hesap uzmanına ne oluyor? CHP’li vatandaşlarımıza Allah sabır versin. Adımlarımızı atarken muhalefetin ne dediğine bakmıyoruz. Kendi önceliklerimiz doğrultusunda hareket ediyoruz. Gündemimizde deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması var. Enflasyonu düşürmek hayat pahalılığını sonlandırmak var.







