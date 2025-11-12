'İmamoğlu Suç Örgütü' iddianamesi'nden bir detay daha: Capacity AVM sahiplerinden 5 milyon dolar rüşvet istendi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik iddianamede, örgüt üyelerinin Capacity AVM sahiplerinden 5 milyon dolar rüşvet istediği, müştekilerin rüşveti kabul etmemesi üzerine AVM'ye 197 milyon lira idari para cezası kesildiği belirtildi.
Capacity AVM ortakları tarafından Bakırköy Belediyesine otopark işletme ruhsatı için başvurunun olduğu aktarılan iddianamede, 30 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra AVM ortaklarından müştekiler Selahattin Özgül, Seyfi Beyaz, Alaattin Kameroğlu ve İlker Keleş'in birlikte yeni seçilen belediye başkanına hayırlı olsun ziyaretinde bulundukları anlatıldı.
Devam eden süreçte görüşmelerin, tanık olan alışveriş̧ merkezinin avukatı Mehmet İplikçioğlu, İsmail Serdar İplikçioğlu ve mimar Sefer Kocabaş tarafından yürütüldüğü belirtilen iddianamede, bu görüşmelerde şüpheli Ali Rıza Akyüz tarafından nakit 3 milyon Amerikan doları karşılığı otopark ile ilgili işletme ruhsatı probleminin çözülebileceğinin söylendiği kaydedildi.
İddianamede, tanıkların bu 3 milyon dolar rüşvet talebini alışveriş̧ merkezi sahibi olan müştekilere ilettiği, müştekilerin ise bunu kabul etmediğinin anlaşıldığı bildirildi.
Talep edilen rüşvet bireysel değil, örgütsel bir amaç doğrultusunda istendi
Müştekilerin kendilerine iletilen rüşvet talebini AVM'nin imara aykırılığı olmadığını belirterek reddetmesinden bir süre sonra, tanık Sefer Kocabaş'ın, şüpheli Ali Rıza Akyüz tarafından görüşmeye davet edildiği aktarılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:
"Şüpheliler Ali Rıza Akyüz ile Ertan Yıldız ve tanıklar Sefer Kocabaş ve Mehmet İplikçioğlu'nun olduğu görüşmede, örgüt yöneticisi Ertan Yıldız konuya dahil olarak Ali Rıza Akyüz ile birlikte müştekilerin artık 5 milyon dolar vermesi gerektiğini iletmiştir. Müştekiler vekili olan tanık Mehmet İplikçioğlu'nun bunu reddetmesi üzerine Ali Rıza Akyüz artık kendileri ile görüşmeyeceklerini belirterek toplantıyı sonlandırmıştır. Bu görüşmeden bir müddet sonra şüpheli Ali Rıza Akyüz, Sefer Kocabaş'ı arayarak, İplikçioğlu'nun bir diğer şüpheli Süleyman Atik ile görüşmesi gerektiği iletilmiştir. Tanıklar, Maslak'ta bir dairede şüpheli Süleyman Atik iki görüşme yapmışlardır."
Müşteki Mustafa Keleş tarafından sunulan ses kaydı incelendiğinde, bu görüşmelerden sonra şüpheli Süleyman Atik'in örgütün elebaşı Ekrem İmamoğlu adına 5 milyon dolar nakit rüşvet talep ettiği anlatılan iddianamede, talep edilen rüşvetin bireysel değil, örgütsel bir amaç doğrultusunda istendiğinin değerlendirildiği ifade edildi.
İddianamede, şunlar kaydedildi:
"Kreş yapma" adı altında rüşvet iddiası
İddianamede, örgütün bir başka eylemine de yer verildi.
Şüpheli Serkan Aydın'ın çöp ayrıştırma tesisini devir almak istediği anlatılan iddianamede, bu kapsamda "Kömürcüoda Düzenli Depolama Alanında Geri Kazanım Tesisi ve Açık Kompost Tesisinin Kurularak İşletilmesi İşi Sözleşmesi'nin, Vega Hereko Enerji Üretim Şirketine devri için girişimlerde bulunulduğu anlatıldı.
İddianamede, 1 Haziran 2020'de "kreş̧ yaptırma" söylemi ile şüpheli Aykut Erdoğdu'nun şüpheli Serkan Aydın'dan 1 milyon 250 bin dolar aldığı, bu rüşveti suç örgütünün iştiraklerden sorumlu yöneticisi Ertan Yıldız ve örgütün para tahsilatlarını gerçekleştiren örgüt yöneticisi Fatih Keleş'e 2 Haziran 2020'de teslim ettiği ve 3 Haziran 2020'de ise "Kömürcüoda Düzenli Depolama Alanında Geri Kazanım Tesisi ve Açık Kompost Tesisinin Kurularak İşletilmesi İşi Ek Sözleşmesi'nin imzalandığı belirtildi.
Şüpheli Serkan Aydın'ın kreş̧ için para verdiği ikrarının, üzerine atılı rüşvet suçunu masumlaştırmaya yönelik bir beyan olduğu değerlendirilen iddianamede, örgütün rüşvet parasını temini akabinde anılan devir sözleşmesinin imzalandığı kaydedildi.