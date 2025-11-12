'İmamoğlu Suç Örgütü' iddianamesi'nden bir detay daha: Capacity AVM sahiplerinden 5 milyon dolar rüşvet istendi

"Ses kayıtlarından da görüleceği üzere örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun adı ile müştekilerden defaten 5 milyon dolar rüşvet talep edilmiştir. Müştekilerin önce şüpheli Ali Rıza Akyüz tarafından talep edilen 3 milyon dolar ve sonrasında Ali Rıza Akyüz ve Ertan Yıldız'ın doğrudan ve şüpheli Süleyman Atik aracılığı ile talep ettikleri rüşveti kabul etmemeleri üzerine, örgütün kamu gücünü kötüye kullanmışlardır. Müştekiler üzerinde baskı yapmak amacıyla Bakırköy Belediye Meclisi Kararı ile dönemin kuru ile hesaplandığında yaklaşık 5 milyon dolara denk gelen 197 milyon lira idari para cezası kesildiği ve kamu gücünü kullanarak müştekilerden para tahsil etme çabasına girildiği anlaşılmaktadır."