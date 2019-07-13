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POLİTİKA

İmamoğlu'nun suçlamaları asılsız çıktı

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ilk mesai günü olan 28 Haziran’da İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu başta olmak üzere 9 kişi ortak bir açıklama yaparak kendi istekleri ile görevlerini bıraktıklarını duyurmuşlardı. Şirketlerden istifa etmemekle suçlanan Hacımustafaoğlu'nun yaptığı açıklamayla İmamoğlu'nun iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emekli İBB Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Hacımustafaoğlu (Sağda)
Emekli İBB Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Hacımustafaoğlu (Sağda)

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ilk mesai günü olan 28 Haziran’da İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu başta olmak üzere 9 kişi ortak bir açıklama yaparak kendi istekleri ile görevlerini bıraktıklarını duyurmuşlardı.

İmamoğlu bugün “İstifa ettik diyen Genel Sekreter ve yardımcıları, şu anda İBB'nin en önemli iştirakinin yönetim kurulu başkanı... 6 aydır bu tartışmalar yüzünden bence hakları olmayan maaşları alıyorlar...” iddiasını ortaya atmıştı.

Sayın Ekrem İmamoğlu’nun bilgiden yoksun talihsiz iddiaları hakkında zaruri açıklama! başlığı ile kamuoyuna açıklama yapan Emekli İBB Genel Sekreter Yardımcısı Muzeffer Hacımustafaoğlu;

"İnandığımız misyon ve hizmet anlayışımız gereği yeni yönetimin hiçbir bahane ileri sürmeden çalışabilmesi için ekip olarak kendi isteğimizle istifa ettik. Ben ayrıca emekliliğimi istedim ve emekli oldum." dedi.

  • Hacımustafaoğlu; "İBB İştirakleri’nin “Yönetim Kurulunun Süresi” maddesinde “Tüzel kişi/ler adına, tüzel kişi/ler tarafından belirlenen gerçek kişinin/kişilerin, tüzel kişi ile/kişilerle ilişiğinin kesildiğinin şirkete bildirilmesi ile gerçek kişi/ler temsilci sıfatlarını kendiliğinden kaybedeler” hükmü yer alır. Bu hüküm gereğince, Yönetim Kurulu Başkanlığım kendiliğinden sona ermiştir. Durum böyle iken istifa istemek hukuken abesle iştigaldir. Ayrıca “6 aydır bu tartışmalar yüzünden bence hakları olmayan maaşları alıyorlar”ifadesi kesinlikle gerçek değildir. Devlet ricalinde görev alanların kullanamayacağı mesnetsiz ve basitlik içeren talihsiz bir açıklamadır."

"Yetkin bir ekibin eksikliği"

Hacımustafaoğlu; "Sayın Başkanın bu hususu bilmediği gibi bunu kendisine söyleyebilecek; yetkin bir ekibinin de olmadığı anlaşılmaktadır."

"Bu tarz bilgi eksikliğine dayalı açıklamalar, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Ekrem İmamoğlu’nun kısa zamanda anlayıp yönetebileceği ölçeğin çok üzerinde” söylentilerinin dedikodudan ibaret bir durum değil gerçek olduğu hissiyatını uyandırıyor."

"Dolayısıyla Sayın Ekrem İmamoğlu’nun haksız bir şekilde bizim üzerimizden politika yapmayı tercih ettiği düşünülmektedir. “Ancak eğri cetvel ile doğru çizgi çizilmez” sözünü hatırlatarak ihtiyaç duyduğu her konuda kendileriyle tecrübelerimizi paylaşmaya hazır olduğumu tekrar hatırlatır isterim." ifadelerini kullandı.

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