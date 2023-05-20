İnce'ye kumpas demokrasiye müdahale

Sultangazi ve Bahçelievler’de vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Muharrem İnce’ye kurulan kaset kumpası vardı. Kumpasın arkasında FETÖ ve CHP’nin olduğunu belirten Erdoğan, “Günlerdir bazı kasetlerin nasıl montaj, nasıl yapay zeka ürünü olduğunu anlatıp duruyorlar. Biz de bunların derdi ne? Ne diyorlar, neyi saklıyorlar diye merak ediyorduk. Meğer kendi arkadaşlarına kurdukları kumpası anlatıyorlarmış” dedi.