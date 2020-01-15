Gündem İncirlikte ankesör gözaltısı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

İncirlik’te ankesör gözaltısı

FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına darbe vuran ankesör soruşturmalarında dün düğmeye basıldı. İzmir’de 176 asker için gözaltı kararı verildi. Listede İncirlik’te görevli bir teğmen de yer aldı.

M. Sait Özkan Tvnet
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına darbe vuran ankesör soruşturmaları kapsamında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. En geniş kapsamlı operasyon ise İzmir Başsavcılığı’nın talimatıyla yapıldı. İzmir’de TSK’daki kriptolara yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturmasında 97’si muvazzaf 143 üsteğmen ve 11’i muvazzaf 33 teğmen olmak üzere toplam 176 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

15 TEMMUZ SONRASI BAŞLAMIŞLAR

Soruşturmada Şüphelilerden 115’i gözaltına alındı. Yakalama kararı verilen muvazzaf askerler arasında 6 F-16 pilotu üsteğmen ile 4 ilçe Jandarma Komutanı da bulunduğu öğrenildi. Gözaltı listesinde Adana’da İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli bir teğmen de yer aldı. Yakalama kararı verilen havacı teğmenlerden 9’unun, darbe girişiminin ardından TSK’ya yerleştiği belirlendi.

ANKARA’DA DA OPERASYON

  • Ankara’da örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına ilişkin yürütülen ankesör soruşturması kapsamında düğmeye basıldı. Mahrem imamlarla haberleşen 4’ü muvazzaf 27 astsubay ile 4 sivil hakkında gözaltı kararı verildi. Trabzon’da 10, Konya’da 30, Kocaeli’de 30 FETÖ’cü hakkında da gözaltı kararı verildi.

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