Influenza acilleri doldurdu

Influenza acilleri doldurdu

Haber Merkezi
04:0030/11/2025, Pazar
G: 30/11/2025, Pazar
Hastalık, özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve kalp hastalığı, akciğer hastalığı, böbrek hastalığı, şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olan kişilerde çok daha ağır seyrediyor.
Hastalık, özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve kalp hastalığı, akciğer hastalığı, böbrek hastalığı, şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olan kişilerde çok daha ağır seyrediyor.

Son günlerde acil servislere ateş, şiddetli kas ve eklem ağrısı ve halsizlik belirtileriyle başvuranların sayısında artış var. Bu tabloya influenza virüsünün yol açtığını belirten Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Dilek Leyla Mamçu, yüksek ateş, şiddetli kas ağrısı ve halsizliğin hastalığı ayakta geçirmeyi zorlaştırdığını anlatarak, “Hastaların 3 ila 7 gün yatarak dinlenmesi gerekebilir” diye konuştu. Özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve kalp hastalığı, akciğer hastalığı, böbrek hastalığı, şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olan kişilerde çok daha ağır seyrettiğine dikkat çeken Mamçu, virüsün ölüme kadar varabilen ciddi sonuçlara yol açabileceğini vurguladı. Grip hastalığına neden olan influenza virüsünün çok kolay ve hızlı bulaştığının altını çizen Mamçu, “Hasta bir kişinin bir ortama girip çıkması bile o ortamda bulunan kişileri hastalığın bulaşması açısından risk altına sokuyor. Bulaşma yolları oldukça basit” değerlendirmesi yaptı.


