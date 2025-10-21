İsrail polisi, Maccabi Tel Aviv ile Hapoel Tel Aviv takımları arasında Bloomfield Stadı'nda derbi maçını, "kamu düzeninin bozulması ve şiddetli isyanlar" nedeniyle iptal etti. Polis tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Maç öncesinde kamu düzeninin bozulduğu ve şiddetli isyanlar yaşandığı gözlemlendi. Onlarca sis bombası ve piroteknik madde atıldı, 12 sivil ve 3 polis memuru yaralandı" denildi. Açıklamada, olaylarla ilgili 9 şüphelinin tutuklandığı, 16 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi. Derbi öncesi çıkan olaylar, West Midlands Polisi'nin 6 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak maça konuk takımın taraftarlarının alınmayacağı kararının ne kadar yerinde olduğunu gösterdi.

Siyonist lobi, kararı antisemitizm olarak nitelendirmiş ve Maccabi taraftarının ırkçı ve şiddet yanlısı tutumunu perdelemeye çalışmış, başta İngiliz bakanlar olmak üzere bazı siyasetçiler de lobinin argümanlarıyla İslam düşmanlığına varan yorumlarda bulunmuştu. İsrailli taraftarların Hollanda'ya girişi deçıkardıkları olaylar sonrası yasaklanmıştı. Maccabi Tel Aviv taraftarları Filistin toprakalrındaki işgal ve soykırıma desteğiyle biliniyor. West Midlands Polisi, karşılaşmayı mevcut istihbarat ve geçmiş olaylar doğrultusunda "yüksek riskli" olarak sınıflandırdıklarını duyurmuştu. UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon Hollanda'nın Ajax takımına konuk olan Maccabi Tel Aviv'in taraftarları, iki gün boyunca şehirde düzensizliğe neden olmuştu. Hollanda polisinin raporuna göre bir binanın cephesine asılmış Filistin bayrağını yırtıp yakan İsrailli taraftarlar, araçlara zarar vermişti.