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Irak'ta Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinden acı haber: Üç silah arkadaşımız şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, saldırı sonucunda 3 askerin şehit düştüğü, 7 askerin ise yaralandığı açıklandı. Hava harekatında 6 terörist ise etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi DHA
Irakta Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinden acı haber: Üç silah arkadaşımız şehit oldu
Arşiv - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde 3 asker şehit oldu.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinden acı haber geldi. MSB, bölgede teröristlerin saldırısı sonucunda 3 askerin şehit düştüğünü, 7 askerin ise yaralandığını açıkladı. Saldırı sonrası hava harekatında 6 teröristin etkisiz hale getirildikleri duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Irak kuzeyi Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, 09 Aralık 2021 tarihinde, teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

  • Bölgede tespit edilen hedefler hava harekâtı ile isabetle vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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