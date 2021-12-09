Irak'ta Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinden acı haber: Üç silah arkadaşımız şehit oldu

Soyguncu tarafından tartaklanan kadın kasiyerin korku dolu anları kameraya yansıdı

Avcılar'da bir markete gelen iki soyguncu kasayı soymaya çalıştı. Soygun girişimi sırasında kadın kasiyeri tartaklayan hırsızlar daha sonra marketten kaçtı. Market çalışanlarının korku dolu anları güvenlik kamerasına yansıdı.



Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir markete gelen yüzlerinde cerrahi maske, başları kapüşonla kapalı iki kişi bir süre içeride müşteri gibi dolaşmaya başladı. Market görevlilerinin şüphelendiği ve uzaktan izlemeye başladığı kişiler daha sonra kasaya yönelerek, kadın kasiyerden bütün paraları vermesini istedi.



Bağırma sesleri üzerine iki görevli arkadaşlarına yardım etmek istedi ancak, tehdit nedeniyle yerlerinden kımıldayamadı. Bir kadın görevli cep telefonu ile polisi aramaya çalıştı. İki soyguncu paraları çalamadan, korkup kaçtı.



Olayın bildirilmesi üzerine sevk edilen polis güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

