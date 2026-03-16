İran: 55’inci saldırı dalgası başlattık

13:3616/03/2026, Pazartesi
DHA
İran, İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenledi
İran, İsrail'in askeri havacılık merkezleri ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'deki ABD üslerine saldırılar gerçekleştirildiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ‘Sadık Vaat 4 Operasyonu’nun 55’inci dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Açıklamada, saldırılarda ağır savaş başlıklarına sahip Fettah, İmad ve Kadir ile hedef odaklı Fatih, Zülfikar ve Dezful füzelerinin yanı sıra insansız hava araçlarının (İHA) da kullanıldığı kaydedilerek, Tel Aviv'de askeri havacılık silah üretim merkezleri ve hava yakıt ikmal destek merkezlerine saldırılar yapıldığı belirtildi.

ABD güçlerinin BAE'deki Dafra Hava Üssü ile Bahreyn'deki Cufair Deniz Üssü ve Şeyh İsa Hava Üssü’nün de füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı da ifade edildi.



