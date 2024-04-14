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İran bu sefer de görsel yayınladı: İsrail'in yerle bir edildiğini iddia etti

İran uzun süredir animasyon videolar ile tehdit ettiği İsrail'e dün haber vererek cılız bir saldırı girişiminde bulundu. Saldırılarda can ve mal kaybı olmazken sosyal medyada İran yanlıları tarafından resmedilen bir İsrail şehrinin, İHA'lar tarafından saldırıya uğratılma anları yapay zeka ile resmedildi.

15:54 - 14/04/2024 Pazar
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İran kaynakları İsrail'in yerle bir edildiğine dair yapay zeka ile oluşturulmuş görseller paylaştı.
İran kaynakları İsrail'in yerle bir edildiğine dair yapay zeka ile oluşturulmuş görseller paylaştı.

Orta Doğu, terör devleti İsrail'in Şam saldırısının ardından yeniden hareketlendi.


İranlı askerlerin ölümüne neden olan saldırı sonrası Tahran yönetimi misilleme için düğmeye bastı.


İsrail'e düzenlenen küçük çaplı hava saldırıları, bölgede alarm seviyesinin yükselmesine neden olurken, can ve mal kaybı ise yaşanmadı. Ancak İran kaynaklarından konuya dair ilginç bir görsel ortaya çıkarıldı.


İsrail'e saldırı simülasyonu


Bu süreçte İran'da dikkat çekici bir görsel, internette dolaşıma girdi. İnsansız hava araçlarının sürü halinde ilerlediği ve bir şehri yok ettiğine ilişkin anlar resmedildi.


Çıkış noktası İran Devrim Muhafızları olduğu belirtilen görselde, İsrail'in yoğun saldırılar sonucu ağır yıkıma uğradığıyla ilgili bir sahne ortaya konuldu.


Saldırılar sonucu yıkılan binalar ve farklı noktalarda çıkan yangınlara dikkat çekildi.


Ancak İran'ın saldırıları hiç bir İsrail yerleşiminde tahribata ve can kaybına neden olmadı.




#İran
#İsrail
#Tel Aviv
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